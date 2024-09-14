من حماية الإنسانية إلى حماية البشرية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارج‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭ ‬والمواثيق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تغيرّ‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتدخل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬منحاز‭ ‬ضدّ‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منحازة‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬السخافة‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭ ‬بكل‭ ‬الأسس‭ ‬الإنسانية،‭ ‬التي‭ ‬أنتجت‭ ‬كوارثها‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مثلما‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬والجنائية‭ ‬والدولية‭ ‬ونسف‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬هي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحجة‭ ‬الانحياز‭ ‬ضدّ‭ ‬الهمجية‭ ‬والقتل‭ ‬الوحشي‭ ‬والإبادة‭! ‬ليخرج‭ ‬لنا‭ ‬معنى‭ ‬جديد‭ ‬يتم‭ ‬التأسيس‭ ‬عليه،‭ ‬وهو‭ ‬اعتبار‭ ‬كل‭ ‬إدانة‭ ‬أو‭ ‬موقف‭ ‬مضاد‭ ‬للإبادة‭ ‬والقتل‭ ‬هو‭ ‬‮«‬انحياز‮»‬‭ ‬مرفوض‭!‬

وبذلك‭ ‬يتم‭ ‬التأسيس‭ ‬لمعنى‭ ‬خطير‭ ‬ولمفهوم‭ ‬كارثي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب‭ ‬وكيانهم‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬قتل‭ ‬الإنسان‭ ‬وقتل‭ ‬الإنسانية‭ ‬وإبادتها‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬الوقوف‭ ‬ضده،‭ ‬أو‭ ‬إدانته،‭ ‬أو‭ ‬فضحه،‭ ‬أو‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬ضدّه‭ ‬فكل‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬انحياز‭! ‬وأن‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خصصت‭ ‬له‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬يومًا‭ ‬عالميًّا،‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬خرافة‭ ‬وإفساد‭ ‬للوحشية‭ ‬والهمجية،‭ ‬التي‭ ‬يرعاها‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الغربي‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬الأمريكي‭!‬

{ ‭ ‬لن‭ ‬نتحدث‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬عن‭ ‬غزة،‭ ‬لأن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬فظائع‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬ودوله‭ ‬وقياداته‭ ‬ورؤسائه‭ ‬ومنهم‭ ‬زعماء‭ ‬الغرب‭!‬

فالوصف‭ ‬أصبح‭ ‬حتى‭ ‬خارج‭ ‬أي‭ ‬خيال‭! ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬للبشر‭ ‬أطفالاً‭ ‬ونساء‭ ‬ورجالاً،‭ ‬تم‭ ‬اختصاره‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وداعميه‭ ‬بأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬حيوانات‭ ‬يجب‭ ‬محوها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭! ‬أمام‭ ‬هكذا‭ ‬همجية‭ ‬محمية‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬في‭ ‬موقفها‭ ‬تجاه‭ ‬إبادة‭ ‬الإنسان‭ ‬كل‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬المعروفة‭ ‬من‭ ‬نازية‭ ‬وفاشية‭ ‬وعنصرية‭ ‬وتطرف‭ ‬وحشي،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تكريسه‭ ‬هو‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والدينية،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬المفترض‭ ‬أنها‭ ‬تمثلها،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ (‬ادعاء‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭)! ‬ليكون‭ ‬ذلك‭ ‬مدخلاً‭ ‬سرياليًا‭ ‬ومجنونًا‭ ‬لتكريس‭ ‬إبادة‭ ‬البشرية‭ ‬نفسها‭! ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تجاوزًا‭ ‬وعبورًا‭ ‬فوق‭ ‬جسر‭ ‬الكوابيس،‭ ‬التي‭ ‬ترسم‭ ‬الهاوية‭ ‬للبشرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء‭!‬،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬وبتصريحات‭ ‬غربية‭ ‬تتقن‭ ‬اللعب‭ ‬بالكلمات‭ ‬وهي‭ ‬تقلب‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬أيضًا‭ ‬وبكل‭ ‬وقاحة‭ ‬الباطل‭ ‬إلى‭ ‬حق‭!‬،‭ ‬والهمجية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭! ‬والوحشية‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬إلى‭ ‬طقس‭ ‬روتيني‭!‬

{ ‭ ‬اليوم‭ ‬يريدون‭ ‬إنهاء‭ ‬البشرية‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬سواء‭ ‬بالأوبئة‭ ‬أو‭ ‬بحرب‭ ‬المناخ‭ ‬أو‭ ‬بـ‭ (‬الهايبر‭) ‬أو‭ ‬بالترددات‭ ‬الشيطانية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إشعال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬الغرب‭ ‬و«نخبته‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬موسيقاها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لضرب‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭! ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬وصول‭ ‬الاستفزاز‭ ‬الغربي‭ ‬إلى‭ ‬أقصاه‭ ‬ضدّ‭ ‬روسيا،‭ ‬وهو‭ ‬الاستفزاز‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي،‭ ‬وبذلك‭ ‬تبدأ‭ ‬كارثة‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬فظائع‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار،‭ ‬و‭(‬منهجه‭ ‬الوحشية‭ ‬والهمجية‭)‬،‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمصير‭ ‬البشري‭ ‬برمته‭! ‬وهدم‭ ‬كل‭ ‬أسس‭ ‬الحضارات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬تم‭ ‬التعارف‭ ‬عليها‭! ‬فإن‭ ‬الإنسانية‭ ‬والبشرية‭ ‬بحاجة‭ ‬معًا‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬صفوفها،‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬المدّ‭ ‬الشيطاني‮»‬‭ ‬الطاغي،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬باختصار‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحياة‭ ‬عل‭ ‬الأرض‭! ‬والاستعجال‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬القيامة‭ ‬الوهمية‮»‬‭ ‬لظهور‭ ‬‮«‬دجالهم‭ ‬المسيح‮»‬‭! ‬إنه‭ ‬العبث‭ ‬الشيطاني‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يوقفه‭ ‬إلا‭ ‬انتفاضة‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬ضدّ‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭! ‬ووصل‭ ‬في‭ ‬طغيانه‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬والبشرية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬غرائبية‭ ‬مجنونة‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬إلا‭ ‬الله‭ ‬وحده‭ ‬المدى‭ ‬الذي‭ ‬ستصل‭ ‬إليه‭! ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬مجانين‭ ‬شيطانيين‭ ‬ولا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭ ‬العلي‭ ‬العظيم‭.‬