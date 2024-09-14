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((عائشة نور)).. والقضية الفلسطينية

9/14/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالأمس‭ ‬نشرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬دفن‭ ‬جثمان‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التركية،‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬نور‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬قُتلت‭ ‬برصاص‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬جثة‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬نور‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬إزمير،‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬،‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬معهد‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتشريحها،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬ديديم،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬أيدين،‭ ‬تركيا‭.‬

وكانت‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬قُتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬مظاهرة‭ ‬مناهضة‭ ‬للاستيطان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نابلس‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭.. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حينها‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬أصيبت‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.‬

‮«‬عائشة‭ ‬نور‮»‬‭.. ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬قتلهم‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولكن‭ ‬برز‭ ‬اسمها‭ ‬لكونها‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬اهتم‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالحادثة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬والمرشحة‭ ‬الحالية‭ ‬للرئاسة‭ ‬‮«‬كامالا‭ ‬هاريس‮»‬‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬المحاسبة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬قتلها‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالحادثة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قتل‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وقد‭ ‬أجاب‭ ‬الأستاذ‭ ‬‮«‬سليمان‭ ‬جودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقالته‭ ‬بالأمس‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬التساؤلات،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تدعو‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬محاسبة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬ثم‭ ‬عندما‭ ‬تتكلم‭ ‬بهذه‭ ‬اللهجة،‭ ‬فالحقيقة‭ ‬أنها‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بصفتين‭ ‬اثنتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬أنها‭ ‬تتبوأ‭ ‬موقع‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬والثانية‭ ‬أنها‭ ‬تتحرك‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بصفتها‭ ‬المرشح‭ ‬الرسمي‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.. ‬وربما‭ ‬أضفنا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬صفة‭ ‬ثالثة‭ ‬هي‭ ‬أنها‭ ‬تتكلم‭ ‬بلسان‭ ‬المنتصر‭ ‬في‭ ‬مناظرتها‭ ‬مع‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

وأنا‭ ‬أضيف‭ ‬هذه‭ ‬الصفة‭ ‬الثالثة‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬نور‮»‬‭ ‬لقيت‭ ‬مصرعها‭ ‬قبل‭ ‬المناظرة‭ ‬بأيام،‭ ‬وتكلم‭ ‬عنها‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكي‭ ‬وأثار‭ ‬موضوعها‭ ‬باهتمام‭.. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الموضوع‭ ‬لم‭ ‬يصادف‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًّا‭ ‬من‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬المناظرة‭.. ‬فهل‭ ‬كان‭ ‬إحساسها‭ ‬بنشوة‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬هو‭ ‬السبب؟‭.. ‬ربما،‭ ‬بل‭ ‬مؤكد‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬تفسير‭ ‬آخر‭.‬

وتبدو‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬نور‮»‬‭ ‬من‭ ‬اسمها‭ ‬وكأنها‭ ‬عربية،‭ ‬ولكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬أنها‭ ‬تركية‭ ‬الأصل‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬وتعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سياتل‭ ‬الشهيرة‭.. ‬ويكفي‭ ‬بالطبع‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬الجنسية‭ ‬لتصبح‭ ‬محل‭ ‬اهتمام‭ ‬ساكن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ونائبته‭.. ‬فالرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬نفسه‭ ‬اهتم‭ ‬شخصيًّا‭ ‬بموضوعها،‭ ‬وأطلق‭ ‬حوله‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬يؤنب‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ثم‭ ‬تراجع‭- ‬للأسف‭- ‬خطوات‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬وقال‭ ‬ما‭ ‬معناه‭ ‬أن‭ ‬مقتلها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عن‭ ‬قصد‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬ضبط‭ ‬بايدن‭ ‬ولا‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬نائبته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مماثلة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مشابهة‭ ‬من‭ ‬الاهتمام،‭ ‬بمصرع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬عائشة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬وعندما‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬عائشة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فأنا‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬آلاف،‭ ‬لا‭ ‬عن‭ ‬مئات‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭.. ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬المقتلة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬41118‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ،‭ ‬وبالإجمال‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬العُزّل،‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬سلاح‭ ‬في‭ ‬أيديهم‭ ‬يدافعون‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وهذا‭ ‬الرقم‭ ‬بالمناسبة‭ ‬جرى‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬المحاسبة‭ ‬الكاملة‭ ‬إياها‭.. ‬ولا‭ ‬معنى‭ ‬لذلك‭ ‬كله‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬بعين‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬آخرها،‭ ‬بينما‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بعين‭ ‬مغمضة‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬شيئًا‭.‬

والشاعر‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬لخص‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬قتلُ‭ ‬امرئ‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬جريمة‭ ‬لا‭ ‬تُغتفر‭.. ‬وقتلُ‭ ‬شعب‭ ‬آمن‭ ‬مسألة‭ ‬فيها‭ ‬نظر‭!‬‮»‬‭.‬

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