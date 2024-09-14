MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أستمع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬القصيدة‭ ‬أتوقف‭ ‬كثيرا‭ ‬عند‭ ‬قول‭ ‬شوقي‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬صفوة‭ ‬الباري‭ ‬ورحمته‮»‬،‭ ‬فأحسب‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬وأفضل‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬مدح‭ ‬الرسول‭ ‬وفي‭ ‬تبيان‭ ‬مكانته‭ ‬السامية‭.‬

نعم‭.. ‬محمد‭ ‬هو‭ ‬صفوة‭ ‬الخلق‭.. ‬هو‭ ‬سيد‭ ‬الخلق،‭ ‬فقد‭ ‬اختاره‭ ‬الله‭ ‬رسولا‭ ‬لأكمل‭ ‬واتم‭ ‬وآخر‭ ‬الديانات‭ ‬الإسلام،‭ ‬وأراده‭ ‬الله‭ ‬قدوة‭ ‬للبشر،‭ ‬وأسبغ‭ ‬عليه‭ ‬أجمل‭ ‬وأرقى‭ ‬الخصال‭.‬

ومحمد‭ ‬أرسله‭ ‬الله‭ ‬‮«‬رحمة‭ ‬للعالمين‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬لجميع‭ ‬خلق‭ ‬الله‭.‬

وحين‭ ‬نحتفل‭ ‬بميلاد‭ ‬رسولنا‭ ‬الأعظم‭ ‬فنحن‭ ‬نحتفل‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬والمعاني‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬جسدها‭ ‬الرسول‭ ‬وبشر‭ ‬بها‭ ‬الإسلام‭.‬

وحين‭ ‬شنوا‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬حملة‭ ‬الإساءة‭ ‬للرسول‭ ‬الكريم‭ ‬عبر‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬التي‭ ‬اعتبر‭ ‬قادتهم‭ ‬أنها‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬فانهم‭ ‬فعلوا‭ ‬هذا‭ ‬لأنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬مكانته‭ ‬العظيمة‭ ‬ويعلمون‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬المسلمون‭ ‬بحبهم‭ ‬للرسول‭ ‬وتعلقهم‭ ‬به‭.‬

فعلوا‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حربهم‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬وهي‭ ‬حرب‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬استراتيجي‭ ‬هدفها‭ ‬تحطيم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬ومصادر‭ ‬قوتها‭.‬

قبل‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬وفي‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الرسول‭ ‬كتبت‭ ‬مقالا‭ ‬عنوانه‭ ‬‮«‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬بخير‮»‬،‭ ‬حين‭ ‬قرأته‭ ‬وجدت‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬أعيد‭ ‬نشره‭ ‬اليوم‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬نصه‭.‬

كل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬بخير‭.‬

اليوم‭ ‬يوم‭ ‬بهجة‭ ‬وفرح‭.. ‬كيف‭ ‬لا،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬عمّ‭ ‬النور‭ ‬العالم‭. ‬كيف‭ ‬لا،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬وُلد‭ ‬سيد‭ ‬الخلق‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭. ‬ويوم‭ ‬مولده،‭ ‬كان‭ ‬إيذانا‭ ‬بمولد‭ ‬أمة‭ ‬هي‭ ‬خير‭ ‬أمة‭ ‬أخرجت‭ ‬للناس‭.. ‬أمة‭ ‬محمد‭.. ‬أمة‭ ‬الإسلام‭.‬

‭ .. ‬أمة‭ ‬حملت‭ ‬للبشرية‭ ‬أعظم‭ ‬الديانات،‭ ‬علمت‭ ‬البشرية‭ ‬أنبل‭ ‬القيم‭ ‬وأسمى‭ ‬المبادئ‭.‬

‭ .. ‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬اليوم‭ ‬غاضبة،‭ ‬لكنها‭ ‬أبدا‭ ‬ليست‭ ‬يائسة،‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬عاجزة‭.‬

الأمة‭ ‬غاضبة،‭ ‬وهي‭ ‬تواجه‭ ‬حملة‭ ‬همجية‭ ‬شرسة‭.. ‬حملة‭ ‬تشنها‭ ‬قوى‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالحضارة‭ ‬ولا‭ ‬بالقيم‭ ‬الإنسانية‭. ‬حملة‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬فقط‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام،‭ ‬بل‭ ‬تستهدف‭ ‬الإسلام‭ ‬ذاته‭.‬

قوى‭ ‬الجهل‭ ‬والعنصرية‭ ‬والتخلف‭ ‬الحضاري‭ ‬تتكالب‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬وأمة‭ ‬الإسلام‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬عليها‭ ‬الحصار‭ ‬تحت‭ ‬دعوى‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭..

‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تنزع‭ ‬منها‭ ‬أي‭ ‬مصدر‭ ‬للقوة‭.‬

ما‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬القوى‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لولا‭ ‬أنها‭ ‬تدرك‭ ‬القوة‭ ‬الرهيبة‭ ‬الكامنة‭ ‬في‭ ‬الإسلام،‭ ‬وفي‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام‭.‬

والأمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬ليست‭ ‬يائسة‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬عاجزة‭.‬

كيف‭ ‬تكون‭ ‬يائسة‭ ‬أو‭ ‬عاجزة،‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬محمد‭ ‬قدوة‭ ‬ومثل‭ ‬أعلى؟‭.. ‬كيف‭ ‬تكون‭ ‬يائسة‭ ‬أو‭ ‬عاجزة‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬الإسلام‭ ‬حصن‭ ‬وملاذ‭ ‬ومأوى؟

نعم،‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضعف،‭ ‬لكنها‭ ‬صامدة‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬نيتها‭ ‬الخنوع‭ ‬لقوى‭ ‬الإرهاب‭ ‬والبطش‭..

‬والصمود‭ ‬سر‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬أمة‭ ‬محمد‭. ‬

يقول‭ ‬عباس‭ ‬محمود‭ ‬العقاد‭: ‬‮«‬صمود‭ ‬القوة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬الضعف‭ ‬عجيب‭ ‬كانتصارها‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬الشدة‭ ‬والسطوة‮»‬‭.‬

قوى‭ ‬الإرهاب‭ ‬والبطش‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تعتدي‭ ‬على‭ ‬دول‭.. ‬وتدمر‭.. ‬وتقتل‭ ‬أبرياء،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تنزع‭ ‬سلاح‭ ‬الصمود‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الأمة‭.‬

يقول‭ ‬العقاد‭: ‬‮«‬مهما‭ ‬تكن‭ ‬السياسة‭ ‬فالعقيدة‭ ‬أثبت‭ ‬منها‭. ‬ومهما‭ ‬تكن‭ ‬الدولة‭ ‬فالأمة‭ ‬هي‭ ‬الباقية،‭ ‬وإذا‭ ‬بقي‭ ‬الإسلام‭ ‬والمؤمنون‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هدى‭ ‬وبصيرة‭ ‬فلا‭ ‬خطر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أقوياء‭ ‬اليوم‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬أقوياء‭ ‬الغد‭ ‬المجهول‮»‬‭.‬

نعم،‭ ‬لا‭ ‬خوف‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام‭ ‬من‭ ‬أقوياء‭ ‬وهمج‭ ‬اليوم‭ ‬والغد‭.‬

فيا‭ ‬رسول‭ ‬الله‭.. ‬يا‭ ‬درة‭ ‬الخلق،‭ ‬ويا‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬أنجبته‭ ‬البشرية‭.. ‬الأمة‭ ‬بخير‭.‬

اليوم،‭ ‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬ليست‭ ‬أمة‭ ‬‮«‬غالبة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬أمة‭ ‬‮«‬صامدة‮»‬‭. ‬وغدا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬غالبة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬