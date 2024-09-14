Sunday, 15 September 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد صفوة الباري ورحمته

9/14/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬حين‭ ‬تحل‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬رسولنا‭ ‬الأعظم،‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬القصيدة‭ ‬البديعة‭ ‬‮«‬نهج‭ ‬البردة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬أمير‭ ‬الشعراء‭ ‬احمد‭ ‬شوقي‭ ‬في‭ ‬مدح‭ ‬الرسول‭ ‬والتي‭ ‬تؤديها‭ ‬ام‭ ‬كلثوم‭ ‬أداء‭ ‬ملحميا‭ ‬آسرا‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أستمع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬القصيدة‭ ‬أتوقف‭ ‬كثيرا‭ ‬عند‭ ‬قول‭ ‬شوقي‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬صفوة‭ ‬الباري‭ ‬ورحمته‮»‬،‭ ‬فأحسب‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬وأفضل‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬مدح‭ ‬الرسول‭ ‬وفي‭ ‬تبيان‭ ‬مكانته‭ ‬السامية‭.‬

نعم‭.. ‬محمد‭ ‬هو‭ ‬صفوة‭ ‬الخلق‭.. ‬هو‭ ‬سيد‭ ‬الخلق،‭ ‬فقد‭ ‬اختاره‭ ‬الله‭ ‬رسولا‭ ‬لأكمل‭ ‬واتم‭ ‬وآخر‭ ‬الديانات‭ ‬الإسلام،‭ ‬وأراده‭ ‬الله‭ ‬قدوة‭ ‬للبشر،‭ ‬وأسبغ‭ ‬عليه‭ ‬أجمل‭ ‬وأرقى‭ ‬الخصال‭.‬

ومحمد‭ ‬أرسله‭ ‬الله‭ ‬‮«‬رحمة‭ ‬للعالمين‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬لجميع‭ ‬خلق‭ ‬الله‭.‬

وحين‭ ‬نحتفل‭ ‬بميلاد‭ ‬رسولنا‭ ‬الأعظم‭ ‬فنحن‭ ‬نحتفل‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬والمعاني‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬جسدها‭ ‬الرسول‭ ‬وبشر‭ ‬بها‭ ‬الإسلام‭.‬

وحين‭ ‬شنوا‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬حملة‭ ‬الإساءة‭ ‬للرسول‭ ‬الكريم‭ ‬عبر‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬التي‭ ‬اعتبر‭ ‬قادتهم‭ ‬أنها‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬فانهم‭ ‬فعلوا‭ ‬هذا‭ ‬لأنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬مكانته‭ ‬العظيمة‭ ‬ويعلمون‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬المسلمون‭ ‬بحبهم‭ ‬للرسول‭ ‬وتعلقهم‭ ‬به‭.‬

فعلوا‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حربهم‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬وهي‭ ‬حرب‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬استراتيجي‭ ‬هدفها‭ ‬تحطيم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬ومصادر‭ ‬قوتها‭.‬

قبل‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬وفي‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الرسول‭ ‬كتبت‭ ‬مقالا‭ ‬عنوانه‭ ‬‮«‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬بخير‮»‬،‭ ‬حين‭ ‬قرأته‭ ‬وجدت‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬أعيد‭ ‬نشره‭ ‬اليوم‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬نصه‭.‬

كل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬بخير‭.‬

اليوم‭ ‬يوم‭ ‬بهجة‭ ‬وفرح‭.. ‬كيف‭ ‬لا،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬عمّ‭ ‬النور‭ ‬العالم‭. ‬كيف‭ ‬لا،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬وُلد‭ ‬سيد‭ ‬الخلق‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭. ‬ويوم‭ ‬مولده،‭ ‬كان‭ ‬إيذانا‭ ‬بمولد‭ ‬أمة‭ ‬هي‭ ‬خير‭ ‬أمة‭ ‬أخرجت‭ ‬للناس‭.. ‬أمة‭ ‬محمد‭.. ‬أمة‭ ‬الإسلام‭.‬

‭ .. ‬أمة‭ ‬حملت‭ ‬للبشرية‭ ‬أعظم‭ ‬الديانات،‭ ‬علمت‭ ‬البشرية‭ ‬أنبل‭ ‬القيم‭ ‬وأسمى‭ ‬المبادئ‭.‬

‭ .. ‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬اليوم‭ ‬غاضبة،‭ ‬لكنها‭ ‬أبدا‭ ‬ليست‭ ‬يائسة،‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬عاجزة‭.‬

الأمة‭ ‬غاضبة،‭ ‬وهي‭ ‬تواجه‭ ‬حملة‭ ‬همجية‭ ‬شرسة‭.. ‬حملة‭ ‬تشنها‭ ‬قوى‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالحضارة‭ ‬ولا‭ ‬بالقيم‭ ‬الإنسانية‭. ‬حملة‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬فقط‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام،‭ ‬بل‭ ‬تستهدف‭ ‬الإسلام‭ ‬ذاته‭.‬

قوى‭ ‬الجهل‭ ‬والعنصرية‭ ‬والتخلف‭ ‬الحضاري‭ ‬تتكالب‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬وأمة‭ ‬الإسلام‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬عليها‭ ‬الحصار‭ ‬تحت‭ ‬دعوى‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭..
‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تنزع‭ ‬منها‭ ‬أي‭ ‬مصدر‭ ‬للقوة‭.‬

ما‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬القوى‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لولا‭ ‬أنها‭ ‬تدرك‭ ‬القوة‭ ‬الرهيبة‭ ‬الكامنة‭ ‬في‭ ‬الإسلام،‭ ‬وفي‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام‭.‬

والأمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬ليست‭ ‬يائسة‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬عاجزة‭.‬

كيف‭ ‬تكون‭ ‬يائسة‭ ‬أو‭ ‬عاجزة،‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬محمد‭ ‬قدوة‭ ‬ومثل‭ ‬أعلى؟‭.. ‬كيف‭ ‬تكون‭ ‬يائسة‭ ‬أو‭ ‬عاجزة‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬الإسلام‭ ‬حصن‭ ‬وملاذ‭ ‬ومأوى؟

نعم،‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضعف،‭ ‬لكنها‭ ‬صامدة‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬نيتها‭ ‬الخنوع‭ ‬لقوى‭ ‬الإرهاب‭ ‬والبطش‭..
‬والصمود‭ ‬سر‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬أمة‭ ‬محمد‭. ‬

يقول‭ ‬عباس‭ ‬محمود‭ ‬العقاد‭: ‬‮«‬صمود‭ ‬القوة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬الضعف‭ ‬عجيب‭ ‬كانتصارها‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬الشدة‭ ‬والسطوة‮»‬‭.‬

قوى‭ ‬الإرهاب‭ ‬والبطش‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تعتدي‭ ‬على‭ ‬دول‭.. ‬وتدمر‭.. ‬وتقتل‭ ‬أبرياء،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تنزع‭ ‬سلاح‭ ‬الصمود‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الأمة‭.‬

يقول‭ ‬العقاد‭: ‬‮«‬مهما‭ ‬تكن‭ ‬السياسة‭ ‬فالعقيدة‭ ‬أثبت‭ ‬منها‭. ‬ومهما‭ ‬تكن‭ ‬الدولة‭ ‬فالأمة‭ ‬هي‭ ‬الباقية،‭ ‬وإذا‭ ‬بقي‭ ‬الإسلام‭ ‬والمؤمنون‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هدى‭ ‬وبصيرة‭ ‬فلا‭ ‬خطر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أقوياء‭ ‬اليوم‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬أقوياء‭ ‬الغد‭ ‬المجهول‮»‬‭.‬

نعم،‭ ‬لا‭ ‬خوف‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام‭ ‬من‭ ‬أقوياء‭ ‬وهمج‭ ‬اليوم‭ ‬والغد‭.‬

فيا‭ ‬رسول‭ ‬الله‭.. ‬يا‭ ‬درة‭ ‬الخلق،‭ ‬ويا‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬أنجبته‭ ‬البشرية‭.. ‬الأمة‭ ‬بخير‭.‬

اليوم،‭ ‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬ليست‭ ‬أمة‭ ‬‮«‬غالبة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬أمة‭ ‬‮«‬صامدة‮»‬‭. ‬وغدا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬غالبة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث