امرأة تسرق 216 ألف جنيه إسترليني من والدتها المصابة بألزهايمر لإنفاقها على الكلاب الأليفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬لوانا‭ ‬دوغرتي،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عامًا،‭ ‬قد‭ ‬عرضت‭ ‬الاعتناء‭ ‬بوالدتها‭ ‬مارغريت‭ ‬ترير،‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬ألزهايمر‭ ‬عليها‭. ‬وبعدما‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬منزل‭ ‬الأسرة‭ ‬حصلت‭ ‬دوغرتي‭ ‬على‭ ‬حصتها‭ ‬البالغة‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭. ‬لكنها‭ ‬قامت‭ ‬لاحقًا‭ ‬بتحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬مصرفي‭ ‬على‭ ‬هاتفها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬والدتها‭ ‬وسحب‭ ‬آلاف‭ ‬الجنيهات،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬محكمة‭ ‬تشيستر‭ ‬كراون‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬حولت‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬يوميًا‭ ‬إلى‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص،‭ ‬وانتهى‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬بسرقة‭ ‬216‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إجمالاً‭. ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬والدتها‭ ‬سوى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬تبين‭ ‬لاحقًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استفسار‭ ‬أقارب‭ ‬آخرين‭ ‬لتريمر‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬أن‭ ‬ابنتها‭ ‬أنفقت‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬الدولارات‮»‬‭ ‬على‭ ‬كلابها‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ستافوردشاير‭ ‬بول‭ ‬تيرير،‭ ‬والأثاث،‭ ‬وتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬لتربية‭ ‬الكلاب‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أنها‭ ‬تقضي‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬وفي‭ ‬محكمة‭ ‬تشيستر‭ ‬كراون‭ ‬اعترفت‭ ‬دوغرتي،‭ ‬من‭ ‬جرايت‭ ‬ساتون،‭ ‬إليسمير‭ ‬بورت،‭ ‬بالاحتيال،‭ ‬وحُكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬قالت‭ ‬ساندرا‭ ‬كلايتون،‭ ‬شقيقة‭ ‬دوغرتي،‭ ‬إن‭ ‬تريمر،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬80‭ ‬عامًا،‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬ومكتئبة‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬معها‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬نفسها،‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعتني‭ ‬لوانا‭ ‬بها‭ ‬لأنها‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬للأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بالخرف‭. ‬وقد‭ ‬تلقت‭ ‬بالفعل‭ ‬حصتها‭ ‬البالغة‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأموال‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬والدتها‭ ‬المصرفي‭. ‬لكن‭ ‬لوانا‭ ‬كانت‭ ‬تتصرف‭ ‬بهذه‭ ‬الأموال‭ ‬بأنانية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأموال‭ ‬تقريبًا‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أخبرتنا‭ ‬مرارًا‭ ‬أن‭ ‬والدتنا‭ ‬كانت‭ ‬تحضر‭ ‬مواعيد‭ ‬طبية‭. ‬ولكن‭ ‬خلال‭ ‬الثمانية‭ ‬عشر‭ ‬شهرًا‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬فيها‭ ‬معها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬والدتنا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مواعيد‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬تشخيص‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أفادت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬دوغرتي‭ ‬قامت‭ ‬لاحقًا‭ ‬بتحويل‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬جلسة‭ ‬التخفيف‭ ‬ادعى‭ ‬محاميها‭ ‬أوليفر‭ ‬كينج‭ ‬أن‭ ‬صديقها‭ ‬السابق‭ ‬قد‭ ‬‮«‬ضغط‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬لأخذ‭ ‬المال‭.‬