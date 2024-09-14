Sunday, 15 September 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


امرأة تسرق 216 ألف جنيه إسترليني من والدتها المصابة بألزهايمر لإنفاقها على الكلاب الأليفة

9/14/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استمعت‭ ‬محكمة‭ ‬بريطانية‭ ‬أن‭ ‬امرأة‭ ‬سرقت‭ ‬216‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬والدتها‭ ‬المصابة‭ ‬بألزهايمر‭ ‬لإنفاقها‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬وكلابها‭ ‬الأليفة‭.‬

وكانت‭ ‬لوانا‭ ‬دوغرتي،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عامًا،‭ ‬قد‭ ‬عرضت‭ ‬الاعتناء‭ ‬بوالدتها‭ ‬مارغريت‭ ‬ترير،‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬ألزهايمر‭ ‬عليها‭. ‬وبعدما‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬منزل‭ ‬الأسرة‭ ‬حصلت‭ ‬دوغرتي‭ ‬على‭ ‬حصتها‭ ‬البالغة‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭. ‬لكنها‭ ‬قامت‭ ‬لاحقًا‭ ‬بتحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬مصرفي‭ ‬على‭ ‬هاتفها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬والدتها‭ ‬وسحب‭ ‬آلاف‭ ‬الجنيهات،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬محكمة‭ ‬تشيستر‭ ‬كراون‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬حولت‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬يوميًا‭ ‬إلى‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص،‭ ‬وانتهى‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬بسرقة‭ ‬216‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إجمالاً‭. ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬والدتها‭ ‬سوى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬تبين‭ ‬لاحقًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استفسار‭ ‬أقارب‭ ‬آخرين‭ ‬لتريمر‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬أن‭ ‬ابنتها‭ ‬أنفقت‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬الدولارات‮»‬‭ ‬على‭ ‬كلابها‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ستافوردشاير‭ ‬بول‭ ‬تيرير،‭ ‬والأثاث،‭ ‬وتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬لتربية‭ ‬الكلاب‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أنها‭ ‬تقضي‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬وفي‭ ‬محكمة‭ ‬تشيستر‭ ‬كراون‭ ‬اعترفت‭ ‬دوغرتي،‭ ‬من‭ ‬جرايت‭ ‬ساتون،‭ ‬إليسمير‭ ‬بورت،‭ ‬بالاحتيال،‭ ‬وحُكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬قالت‭ ‬ساندرا‭ ‬كلايتون،‭ ‬شقيقة‭ ‬دوغرتي،‭ ‬إن‭ ‬تريمر،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬80‭ ‬عامًا،‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬ومكتئبة‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬معها‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬نفسها،‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعتني‭ ‬لوانا‭ ‬بها‭ ‬لأنها‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬للأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بالخرف‭. ‬وقد‭ ‬تلقت‭ ‬بالفعل‭ ‬حصتها‭ ‬البالغة‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأموال‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬والدتها‭ ‬المصرفي‭. ‬لكن‭ ‬لوانا‭ ‬كانت‭ ‬تتصرف‭ ‬بهذه‭ ‬الأموال‭ ‬بأنانية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأموال‭ ‬تقريبًا‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أخبرتنا‭ ‬مرارًا‭ ‬أن‭ ‬والدتنا‭ ‬كانت‭ ‬تحضر‭ ‬مواعيد‭ ‬طبية‭. ‬ولكن‭ ‬خلال‭ ‬الثمانية‭ ‬عشر‭ ‬شهرًا‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬فيها‭ ‬معها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬والدتنا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مواعيد‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬تشخيص‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أفادت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬دوغرتي‭ ‬قامت‭ ‬لاحقًا‭ ‬بتحويل‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬جلسة‭ ‬التخفيف‭ ‬ادعى‭ ‬محاميها‭ ‬أوليفر‭ ‬كينج‭ ‬أن‭ ‬صديقها‭ ‬السابق‭ ‬قد‭ ‬‮«‬ضغط‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬لأخذ‭ ‬المال‭.‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث