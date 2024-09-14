هل للأسماك مشاعر؟.. علماء يقتربون من الإجابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هل تمتلك الأسماك مشاعر؟ يبدو أن العلماء يقتربون من الإجابة عن هذا السؤال الذي شغل بالهم منذ سنوات، بعد أن كشفت دراسات حديثة أن بعض أنواع الأسماك قد تكون قادرة على التعلم، والشعور بالألم، وحتى تكوين علاقات.
وأثارت نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة أوساكا باليابان جدلا واسعا في الأوساط العلمية عندما كشفت أن سمكة «المنظف» الاستوائية الصغيرة يمكنها اجتياز اختبار التعرف على الذات في المرآة، وهو اختبار معياري وحاسم لإثبات الوعي الذاتي لدى الحيوانات، حسبما أوردت صحيفة «الغارديان».
ويتحدى هذا الاكتشاف، الذي وصفه كولوم براون الأستاذ من جامعة ماكواري بأستراليا بأنه «الأروع على الإطلاق»، المفاهيم السائدة حول ذكاء الأسماك وقدراتها المعرفية.
ورغم أن الدراسة استغرقت خمس سنوات قبل نشرها وواجهت رفضا من بعض العلماء فإنها تسلط الضوء وفقا للصحيفة على التحيز ضد فكرة ذكاء الأسماك وتوافرها على مشاعر وتثير تساؤلات مهمة في شأن كيفية معاملتنا لهذه المخلوقات.
ويقول براون الذي يدرس سلوك الأسماك إن الأبحاث الجديدة تظهر أن الأسماك قد تكون قادرة على التعلم والتذكر فترات طويلة، موضحا أنه حتى أسماك القرش، التي غالبا ما يُساء فهمها، تظهر ذكاء وفضولا مثيرا للاهتمام.
وفي دراسة أخرى أجرت لين سنيدون في جامعة غوتنبرغ تجارب على سمك السلمون المرقط الذي أظهر استجابات جسدية وسلوكية تتوافق مع الشعور بالألم.
غير أنه في المقابل يلفت علماء آخرون إلى عدم التسرع في الاستنتاجات.
وفي هذا الصدد يوضح الأستاذ المشارك نيك لينغ عالم البيئة السمكية من جامعة وايكاتو أن «هناك آلاف الأنواع المختلفة من الأسماك»، مضيفا أن «ما ينطبق على نوع واحد قد لا ينطبق على جميعها».
ويضيف أنه في علم الأحياء ليست المفاهيم مثل الألم والشعور ثنائية أو بسيطة، مشيرا: «هذه الأشياء التي نحاول فهمها في الحيوانات الأخرى مثل المشاعر والعواطف والوعي والألم هي أشياء معقدة حقا، لأن الحيوان الوحيد الذي نعرف أنه يمر بهذه الأشياء هو أنفسنا».
في المقابل، يوضح براون أنه «رغم تعقيد النقاشات حول شعور الأسماك وإدراكها للألم فإن الاستنتاج بسيط إذا كانت الأسماك قادرة على المعاناة والشعور بالتجارب السلبية، فمن واجبنا الأخلاقي منع ذلك كلما أمكن».
ويختتم براون بدعوة لمعاملة الأسماك باحترام مساوٍ لما نوليه للحيوانات الأخرى، قائلا: «يجب أن نعامل السمكة بنفس اللياقة والاحترام الذي نمنحه لجميع الحيوانات الأخرى».
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