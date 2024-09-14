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هل للأسماك مشاعر؟.. علماء يقتربون من الإجابة

9/14/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬تمتلك‭ ‬الأسماك‭ ‬مشاعر؟‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬العلماء‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬بالهم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كشفت‭ ‬دراسات‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعلم،‭ ‬والشعور‭ ‬بالألم،‭ ‬وحتى‭ ‬تكوين‭ ‬علاقات‭.‬

وأثارت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬أوساكا‭ ‬باليابان‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬عندما‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬سمكة‭ ‬‮«‬المنظف‮»‬‭ ‬الاستوائية‭ ‬الصغيرة‭ ‬يمكنها‭ ‬اجتياز‭ ‬اختبار‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬في‭ ‬المرآة،‭ ‬وهو‭ ‬اختبار‭ ‬معياري‭ ‬وحاسم‭ ‬لإثبات‭ ‬الوعي‭ ‬الذاتي‭ ‬لدى‭ ‬الحيوانات،‭ ‬حسبما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭.‬

ويتحدى‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف،‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬كولوم‭ ‬براون‭ ‬الأستاذ‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ماكواري‭ ‬بأستراليا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬الأروع‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬المفاهيم‭ ‬السائدة‭ ‬حول‭ ‬ذكاء‭ ‬الأسماك‭ ‬وقدراتها‭ ‬المعرفية‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬استغرقت‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬قبل‭ ‬نشرها‭ ‬وواجهت‭ ‬رفضا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬العلماء‭ ‬فإنها‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬وفقا‭ ‬للصحيفة‭ ‬على‭ ‬التحيز‭ ‬ضد‭ ‬فكرة‭ ‬ذكاء‭ ‬الأسماك‭ ‬وتوافرها‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬وتثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬كيفية‭ ‬معاملتنا‭ ‬لهذه‭ ‬المخلوقات‭.‬

ويقول‭ ‬براون‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬سلوك‭ ‬الأسماك‭ ‬إن‭ ‬الأبحاث‭ ‬الجديدة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الأسماك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬والتذكر‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬أسماك‭ ‬القرش،‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يُساء‭ ‬فهمها،‭ ‬تظهر‭ ‬ذكاء‭ ‬وفضولا‭ ‬مثيرا‭ ‬للاهتمام‭.‬

وفي‭ ‬دراسة‭ ‬أخرى‭ ‬أجرت‭ ‬لين‭ ‬سنيدون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬غوتنبرغ‭ ‬تجارب‭ ‬على‭ ‬سمك‭ ‬السلمون‭ ‬المرقط‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬استجابات‭ ‬جسدية‭ ‬وسلوكية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشعور‭ ‬بالألم‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يلفت‭ ‬علماء‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬الاستنتاجات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬يوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬نيك‭ ‬لينغ‭ ‬عالم‭ ‬البيئة‭ ‬السمكية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬وايكاتو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬آلاف‭ ‬الأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬واحد‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬جميعها‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬ليست‭ ‬المفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬الألم‭ ‬والشعور‭ ‬ثنائية‭ ‬أو‭ ‬بسيطة،‭ ‬مشيرا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬نحاول‭ ‬فهمها‭ ‬في‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬المشاعر‭ ‬والعواطف‭ ‬والوعي‭ ‬والألم‭ ‬هي‭ ‬أشياء‭ ‬معقدة‭ ‬حقا،‭ ‬لأن‭ ‬الحيوان‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬يمر‭ ‬بهذه‭ ‬الأشياء‭ ‬هو‭ ‬أنفسنا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يوضح‭ ‬براون‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬تعقيد‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬شعور‭ ‬الأسماك‭ ‬وإدراكها‭ ‬للألم‭ ‬فإن‭ ‬الاستنتاج‭ ‬بسيط‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأسماك‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المعاناة‭ ‬والشعور‭ ‬بالتجارب‭ ‬السلبية،‭ ‬فمن‭ ‬واجبنا‭ ‬الأخلاقي‭ ‬منع‭ ‬ذلك‭ ‬كلما‭ ‬أمكن‮»‬‭.‬

ويختتم‭ ‬براون‭ ‬بدعوة‭ ‬لمعاملة‭ ‬الأسماك‭ ‬باحترام‭ ‬مساوٍ‭ ‬لما‭ ‬نوليه‭ ‬للحيوانات‭ ‬الأخرى،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعامل‭ ‬السمكة‭ ‬بنفس‭ ‬اللياقة‭ ‬والاحترام‭ ‬الذي‭ ‬نمنحه‭ ‬لجميع‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

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