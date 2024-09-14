حملات التضليل المعلوماتي تهدد الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬يتزايد‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية‭.‬

ويقول‭ ‬أليكس‭ ‬كراسودومسكي‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أبحاث‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ (‬تشاتام‭ ‬هاوس‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬بيئة‭ ‬معلومات‭ ‬ملوثة‭ ‬ومتدهورة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الحية‭.‬

وكانت‭ ‬المخاوف‭ ‬المبالغ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭. ‬لكن‭ ‬تدفق‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬والتزوير‭ ‬العميق‭ ‬والميمات‭ ‬قد‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬تأجيج‭ ‬الاتجاهات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬الإعلانات‭ ‬السياسية‭ ‬الرقمية‭ ‬المخصصة‭ ‬وتفكك‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬وهشاشة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرقمية‭ ‬تجاه‭ ‬الاستخدام‭ ‬السيئ‭ ‬والإساءة‭.‬

ويقول‭ ‬كراسودومسكي‭ ‬إن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستجرى‭ ‬تحت‭ ‬حجاب‭ ‬كثيف،‭ ‬حيث‭ ‬يجد‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يسلطون‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإقصاء‭ ‬ويواجهون‭ ‬الأساليب‭ ‬القانونية‭ ‬والمضايقات‭ ‬ويتم‭ ‬تقليص‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬وتخفيض‭ ‬تمويلهم،‭ ‬وهذا‭ ‬تغيير‭ ‬نسبي‭ ‬حديث‭.‬