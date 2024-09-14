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إيران تطلق ثاني قمر صناعي هذا العام

9/14/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬أطلقت‭ ‬قمرا‭ ‬صناعيا‭ ‬بحثيا‭ ‬إلى‭ ‬مداره‭. ‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ (‬جمران‭-‬1‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أُطلق‭ ‬بواسطة‭ ‬حامل‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ (‬قائم‭ ‬100‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬يبعد‭ ‬550‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬وتلقي‭ ‬أول‭ ‬إشارات‭ ‬منه،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬الفضائية‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬وبنت‭ ‬حامل‭ ‬الأقمار‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للقمر‭ ‬الصناعي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنه‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬كيلوجراما‭ ‬هي‭ ‬‮«‬اختبار‭ ‬أنظمة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والبرمجيات‭ ‬لإثبات‭ ‬تقنية‭ ‬المناورة‭ ‬المدارية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الارتفاع‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬يناير،‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ (‬ثريا‭) ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬يبعد‭ ‬750‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وهو‭ ‬الأعلى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الباليستية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬المستخدمة‭ ‬لوضع‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬أيضا‭ ‬لطهران‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬قد‭ ‬تتضمن‭ ‬رؤوسا‭ ‬حربية‭ ‬نووية‭. ‬

وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أنشطتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬غطاء‭ ‬لتطوير‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية،‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تحاول‭ ‬قط‭ ‬تطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المهام‭ ‬الفرعية‭ ‬للقمر‭ ‬الصناعي‭ ‬جمران‭-‬1‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬النظام‭ ‬الفرعي‭ ‬للدفع‭ ‬بالغاز‭ ‬البارد‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الفضائية‭ ‬وأداء‭ ‬الأنظمة‭ ‬الفرعية‭ ‬للتنقل‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

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