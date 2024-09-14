فيضانات في رومانيا تقتل 4 والأمطار الـغـزيـرة تـنهـمـر على وسط أوروبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت وحدة الاستجابة للطوارئ في رومانيا أمس إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم في شرق البلاد بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات.
يأتي هذا فيما ارتفع منسوب مياه الأنهار في عدة دول أخرى في شرق ووسط أوروبا نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مدى أيام.
وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار على أغلب المنطقة على مدار الأيام المقبلة مما جعل السلطات في حالة تأهب في التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجنوب ألمانيا ومناطق من النمسا.
ونفذ مسؤولون في بعض البلدات على الحدود البولندية التشيكية عمليات إجلاء لسكان مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار بما تخطى مستويات التحذير.
كما وضعت العاصمة التشيكية براج حواجز ومصدات للفيضانات. وشهدت المدينة فيضانات كارثية في 2002.
وفي رومانيا، قالت وحدة الاستجابة للطوارئ إن 19 قرية في ثماني مقاطعات تضررت من الفيضانات وإن رئيس الوزراء مارتشل تشولاكو في طريقه لزيارة مقاطعة جالاتسي التي تضررت بشدة من الفيضانات وعثر فيها على القتلى الأربعة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من المنطقة الشوارع وهي مغمورة بمياه محملة بالطين والحطام بينما يحاول منقذون نقل سكان الى بر الأمان.
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