فيضانات في رومانيا تقتل 4 والأمطار الـغـزيـرة تـنهـمـر على وسط أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬فيما‭ ‬ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬الأنهار‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ووسط‭ ‬أوروبا‭ ‬نتيجة‭ ‬لهطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أيام‭. ‬

وهناك‭ ‬توقعات‭ ‬بهطول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬في‭ ‬التشيك‭ ‬وبولندا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬والمجر‭ ‬وجنوب‭ ‬ألمانيا‭ ‬ومناطق‭ ‬من‭ ‬النمسا‭. ‬

ونفذ‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬البولندية‭ ‬التشيكية‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬لسكان‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬الأنهار‭ ‬بما‭ ‬تخطى‭ ‬مستويات‭ ‬التحذير‭. ‬

كما‭ ‬وضعت‭ ‬العاصمة‭ ‬التشيكية‭ ‬براج‭ ‬حواجز‭ ‬ومصدات‭ ‬للفيضانات‭. ‬وشهدت‭ ‬المدينة‭ ‬فيضانات‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬2002‭. ‬

وفي‭ ‬رومانيا،‭ ‬قالت‭ ‬وحدة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطوارئ‭ ‬إن‭ ‬19‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مقاطعات‭ ‬تضررت‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬وإن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مارتشل‭ ‬تشولاكو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لزيارة‭ ‬مقاطعة‭ ‬جالاتسي‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬وعثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬القتلى‭ ‬الأربعة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الشوارع‭ ‬وهي‭ ‬مغمورة‭ ‬بمياه‭ ‬محملة‭ ‬بالطين‭ ‬والحطام‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬منقذون‭ ‬نقل‭ ‬سكان‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭. ‬