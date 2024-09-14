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ضمن جهود تعزيز الشراكة بابتدائية غرناطة:أولياء أمور يشاركون بناتهم في تفعيل مشروع ((يدا بيد نرتقي))

9/14/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬بناتهم‭ ‬من‭ ‬طالبات‭ ‬مدرسة‭ ‬غرناطة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬يداً‭ ‬بيد‭ ‬نرتقي‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬نشاطات‭ ‬اللجان‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬طبخ‭ ‬وتصميم‭ ‬فني‭ ‬وزراعة‭ ‬وقراءة‭ ‬قصص‭ ‬وغيرها‭.‬

وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬محمود،‭ ‬معلمة‭ ‬نظام‭ ‬الفصل،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيقه‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بنجاحٍ‭ ‬واضح،‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المدرسة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭.‬

وأضافت‭ ‬المعلمة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬قد‭ ‬لاقى‭ ‬منذ‭ ‬تدشينه‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المدرسية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬الشخصي‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬لدى‭ ‬الطالبات‭ ‬بسبب‭ ‬قيامهن‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهن‭ ‬بتنفيذ‭ ‬النشاط‭ ‬وعرضه‭ ‬والتحدث‭ ‬عنه‭ ‬أمام‭ ‬البقية‭.‬

بدورها،‭ ‬بينت‭ ‬والدة‭ ‬الطالبة‭ ‬ملاك‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أنها‭ ‬سعيدة‭ ‬جداً‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التواصل‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬مدرسة‭ ‬ابنتها،‭ ‬كما‭ ‬فتحت‭ ‬لها‭ ‬المجال‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والعطاء،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الملحوظ‭ ‬على‭ ‬ابنتها‭ ‬التي‭ ‬غمرتها‭ ‬الفرحة‭ ‬عند‭ ‬تواجد‭ ‬أمها‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬هي‭ ‬وزميلاتها‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الأنشطة‭.‬

أما‭ ‬والدة‭ ‬الطالبة‭ ‬أمل‭ ‬حسين‭ ‬فقالت‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬متميز‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬روابط‭ ‬محبة‭ ‬بين‭ ‬الطالبة‭ ‬ومدرستها،‭ ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬قراءة‭ ‬قصة،‭ ‬وشعرت‭ ‬بالسعادة‭ ‬عندما‭ ‬رأت‭ ‬نظرات‭ ‬الفخر‭ ‬من‭ ‬ابنتها‭ ‬أمام‭ ‬صديقاتها‭ ‬في‭ ‬الصف‭.‬

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