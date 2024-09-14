بعد إصابة العافية.. الخيار علي أم محمود؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
وضعت الإصابة الاضطرارية التي طالت مؤخرا صانع الألعاب الدولي محمود العافية منتخب الرجال ومدربه الأرجنتيني إليقيتا في موقف لا يحسد عليه، وخاصة أن المنتخب يستعد على قدم وساق للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية التي تستضيفها المملكة خلال نوفمبر القادم.
وردا على سؤالنا الذي وجهناه للأرجنتيني إليقيتا بشأن الخيارات التي سيتخذها لتعويض غياب العافية قال لنا: نقوم بتحليل كافة الاحتمالات المتوفرة على الساحة المحلية، وسنحاول استدعاء اللاعب الذي نراه مناسبا لهذه المرحلة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار الأشهر التي مرت وبالتأكيد أن أغلب اللاعبين كانوا بعيدين عن الجاهزية البدنية والفنية.
ونحن في الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» نتساءل بحسب قراءتنا للموقف ورؤيتنا: هل يلجأ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إليقيتا إلى استدعاء محمود حسن «الأهلي» أم علي حبيب «دار كليب»؟
MENAFN14092024000055011008ID1108674176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.