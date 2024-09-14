بعد إصابة العافية.. الخيار علي أم محمود؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وضعت‭ ‬الإصابة‭ ‬الاضطرارية‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬مؤخرا‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولي‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬ومدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستعد‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬الذي‭ ‬وجهناه‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬بشأن‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬سيتخذها‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬العافية‭ ‬قال‭ ‬لنا‭: ‬نقوم‭ ‬بتحليل‭ ‬كافة‭ ‬الاحتمالات‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية،‭ ‬وسنحاول‭ ‬استدعاء‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬مناسبا‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الأشهر‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭.‬

ونحن‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬نتساءل‭ ‬بحسب‭ ‬قراءتنا‭ ‬للموقف‭ ‬ورؤيتنا‭: ‬هل‭ ‬يلجأ‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬إليقيتا‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬الأهلي‮»‬‭ ‬أم‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬‮«‬دار‭ ‬كليب»؟