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دعيج بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد وعيسى بن سلمان

9/14/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بفوز‭ ‬المهر‭ ‬بي‭ ‬سيتي‭ ‬رولر‭ ‬لفريق‭ ‬فكتوريس‭ ‬ريسنغ‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬بيتفرد‭ ‬تشامبيون‭ ‬ستيك‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬دون‭ ‬كستر‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الارضية‭ ‬العشبية‭.‬


‬وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة
أن‭ ‬فوز‭ ‬المهر‭ ‬بي‭ ‬سيتي‭ ‬رولر‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬‮
‬ثمرة‭ ‬للرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬اللذين‭ ‬تحظى‭ ‬بهما‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬إذ‭ ‬أسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭. ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬المهر
خلال‭ ‬المنافسة
بالسباق،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولفريق‭ ‬فكتوريس‭ ‬‮
‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭.‬


دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يهنئ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬ لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬بفوز‭ ‬ المهر‭ ‬ ‭ ‬إيكونوميكس
بسباق‭ ‬ Royal ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Irish ‭ ‬ champion ‭ ‬ stakes
‬للفئة‭ ‬الاولى‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬بقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬المخضرم‭ ‬توم‭ ‬ماركواند‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬ليوباردستاون‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭. ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬نعيش‭ ‬عصر‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬وما‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تسطرها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الاصعدة‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬استطاعت‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬السباقات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اصبح‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة،‭ ‬مشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

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