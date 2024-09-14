دعيج بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد وعيسى بن سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بفوز المهر بي سيتي رولر لفريق فكتوريس ريسنغ ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الاول في شوط بيتفرد تشامبيون ستيك للفئة الثانية على مضمار دون كستر لمسافة 1400 متر على الارضية العشبية.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة
أن فوز المهر بي سيتي رولر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة انما هي
ثمرة للرعاية والدعم اللذين تحظى بهما الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالقطاع الرياضي إذ أسهم ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات للرياضة البحرينية. مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي ظهر عليه المهر
خلال المنافسة
بالسباق، معربًا عن أمنياته بدوام التوفيق والنجاح لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ولفريق فكتوريس
في المنافسات القادمة.
دعيج بن سلمان يهنئ عيسى بن سلمان
رفع الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل رئيس مجلس وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بفوز المهر إيكونوميكس
بسباق Royal Bahrain Irish champion stakes
للفئة الاولى لمسافة 2000 متر بقيادة موفقة من الفارس المخضرم توم ماركواند على مضمار ليوباردستاون في إيرلندا. وقال الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة إننا في عهد سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم نعيش عصر الانجازات في مختلف الميادين وما هذا الفوز إلا واحد من الانجازات العديدة التي تسطرها الرياضة البحرينية على جميع الاصعدة.
وأضاف ان رياضة الفروسية البحرينية اليوم استطاعت ان تفرض نفسها رقما صعبا في ميادين السباقات، كما أن اسم مملكة البحرين اصبح حاضرا في الساحات العالمية المهمة بفضل قيادتنا الرشيدة، مشيداً باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للرياضة البحرينية، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن تمنياته لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة المزيد من التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة.
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