ناصر بن حمد يشهد الاحتفالية التي أقامها خالد بن حمد بمناسبة لقب بطولة العالم للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بحرص‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬دعوة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬سموه‭ ‬بتكريم‭ ‬ابطال‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭.‬

وألقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يجسد‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لرياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭.‬

ونوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والاصرار‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والقيادة‭ ‬الناجحة‭ ‬لسموه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬والتي‭ ‬توجها‭ ‬بنيله‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

وقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هدية‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والرياضيين‭.‬

واشتمل‭ ‬الحفل‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬يحكي‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬للبطولة‭ ‬ومشاركة‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬قصائد‭ ‬شعرية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وفقرة‭ ‬‮«‬العرضة‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بالفرح‭ ‬والسعادة‭ ‬وتفاعل‭ ‬معها‭ ‬الحضور‭.‬