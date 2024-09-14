ناصر بن حمد يشهد الاحتفالية التي أقامها خالد بن حمد بمناسبة لقب بطولة العالم للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة عن تقديره واعتزازه بالاحتفالية التي أقامها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالاحتفاء بسموه بمناسبة تحقيقه لقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحرص المسؤولين في المملكة ووسائل الاعلام المختلفة على قبول دعوة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي تمثل جانبًا من اهتمامات سموه بتكريم ابطال المملكة في مختلف الرياضات والوقوف إلى جانبهم في سبيل تحقيق المزيد من البطولات التي ترفع اسم وعلم البحرين عاليًا.
وألقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن هذا الانجاز يجسد دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لرياضة القدرة البحرينية.
ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالعزيمة والاصرار التي يتحلى بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والقيادة الناجحة لسموه في السباق والتي توجها بنيله لقب البطولة بكل جدارة واستحقاق.
وقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هدية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة.
وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والرياضيين.
واشتمل الحفل على عرض فيديو يحكي قصة نجاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في التحضير للبطولة ومشاركة سموه في البطولة، اضافة إلى إلقاء عدد من الشعراء قصائد شعرية بهذه المناسبة، وفقرة «العرضة البحرينية» التي تميزت بالفرح والسعادة وتفاعل معها الحضور.
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