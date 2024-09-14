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طبيب محكوم بالسجن 10 سنوات يستأنف الحكم.. والتأجيل لجلبه من محبسه

9/14/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬نظر‭ ‬استئناف‭ ‬طبيب‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬وآخر‭ ‬بالاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لجلب‭ ‬الطبيب‭ ‬المستأنف‭ ‬من‭ ‬محبسه،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬عاقبته‭ ‬وآخر‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وكان‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬عبر‭ ‬معلومات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نقيب‭ ‬تفيد‭ ‬وجود‭ ‬سيارة‭ ‬منطقة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬ويقوم‭ ‬قائدها‭ ‬بوضع‭ ‬أشياء‭ ‬في‭ ‬أنبوب‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬خاص‭ ‬بأحد‭ ‬المنازل‭ ‬وبعد‭ ‬الاستعلام‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬تعود‭ ‬للمتهم‭ ‬الثالث‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬بعد‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متوجها‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه‭ ‬لتسلم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬وأضاف‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬يتعاطى‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ويتحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬وأبدى‭ ‬استعداده‭ ‬للقبض‭ ‬عليهما‭.‬

وحيث‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬الطبيب‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬مسمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬التسليم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬كمين‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬بحيازته‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وبتفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬علب‭ ‬بلاستيكية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬المادة‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬المضبوطة‭ ‬تعود‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الأخير‭ ‬وضعها‭ ‬لدية‭ ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬للخارج،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬إثر‭ ‬عودته‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬البري،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬يحوزان‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬والتعاطي،‭ ‬فيما‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬يتعاطى‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬معترفا‭ ‬أنه‭ ‬يشترى‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ومن‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تفريغ‭ ‬هاتف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الواتساب‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬وتسلم‭ ‬رسائل‭ ‬متعلقة‭ ‬ببيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وثبت‭ ‬أن‭ ‬المضبوطات‭ ‬هي‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تعود‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تعود‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭.‬

فوجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬29‭ ‬سنة‭ ‬و24‭ ‬سنة‭ ‬أنهما‭ ‬حازا‭ ‬وباعا‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬حازا‭ ‬وأحرزا‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مؤثرات‭ ‬عقلية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الثالث‭ ‬34‭ ‬سنة‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الشبو‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

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