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القبض على 4 بحارة لاستخدامهم شباك الجر القاعي في صيد الروبيان

9/14/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬للتصدي‭ ‬للمخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصيد‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬فيه،‭ ‬تمكنت‭ ‬الدوريات‭ ‬البحرية‭ ‬التابعة‭ ‬لقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬وغرفة‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬قارب‭ ‬وعلى‭ ‬متنه‭ ‬4‭ ‬بحارة‭ ‬آسيويين‭ ‬لقيامهم‭ ‬بصيد‭ ‬90‭ ‬كيلو‭ ‬جراما‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬بواسطة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعي‭ ‬الممنوع‭ ‬استخدامه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬سهيلة‭ ‬شمال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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