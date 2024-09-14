القبض على 4 بحارة لاستخدامهم شباك الجر القاعي في صيد الروبيان
التاريخ
9/14/2024 7:14:43 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الجهود للتصدي للمخالفات المتعلقة بالصيد والأدوات المستخدمة فيه، تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقيادة خفر السواحل بالتعاون مع قيادة طيران الشرطة وغرفة العمليات الرئيسية من ضبط قارب وعلى متنه 4 بحارة آسيويين لقيامهم بصيد 90 كيلو جراما من الروبيان بواسطة شباك الجر القاعي الممنوع استخدامه، وذلك في المنطقة البحرية سهيلة شمال مملكة البحرين.
وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
MENAFN14092024000055011008ID1108674171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.