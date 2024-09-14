محكوم بالسجن مدة 35 عاما للقتل:30 سبتمبر الحكم في طعن قاتل أوروبية وحارق جثتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬تهمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬جثة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بعد‭ ‬قتلها‭ ‬بحرقها‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬جثتها‭ ‬امنا‭ ‬بإفلاته‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬ماده‭ ‬المخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الاحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬فعاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬عن‭ ‬البند‭ ‬اولا،‭ ‬والسجن‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬في‭ ‬البندين‭ ‬ثانيا‭ ‬ورابعا،‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬ثالثا‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬أجنبية‭ ‬يفيد‭ ‬اختفاء‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وكان‭ ‬اخر‭ ‬تواصل‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬قبل‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقطع‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭ ‬برفقه‭ ‬أحد‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المساكن،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬استعان‭ ‬بشخص‭ ‬لجلب‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬مسكنه‭ ‬لكونها‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭. ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للحضور‭ ‬الى‭ ‬منزله‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬اثناء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬أفراد‭ ‬اسرته‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬فحضرت‭ ‬وتعاطيا‭ ‬المخدرات‭ ‬والكحوليات‭ ‬ومارسا‭ ‬الرذيلة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬معارفها‭ ‬هاتفيا،‭ ‬وتصوير‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬بهاتفها‭.‬

وعند‭ ‬المغرب‭ ‬حضرت‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬وشقيقاته‭ ‬الى‭ ‬المنزل‭ ‬وطلبت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الخروج‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬مسكنها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حاله‭ ‬سكر،‭ ‬فعارض‭ ‬المتهم‭ ‬خروجها‭ ‬ونشب‭ ‬خلاف‭ ‬بينهما‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭ ‬وكتم‭ ‬أنفاسها‭ ‬بوسادة‭ ‬حتى‭ ‬ماتت‭ ‬فقام‭ ‬بتغطية‭ ‬الجثة‭ ‬بغطاء‭ ‬السرير،‭ ‬وفي‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬استعار‭ ‬سيارة‭ ‬جاره‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الباحات‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬عمقها‭ ‬متر‭ ‬تقريبا‭ ‬مع‭ ‬الخشب‭ ‬وجلب‭ ‬5‭ ‬لترات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬البنزين‭ ‬وأشعل‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬رماد‭ ‬فقام‭ ‬بتسوية‭ ‬الحفرة‭ ‬بالرمل‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬مكان‭ ‬الجريمة‭. ‬