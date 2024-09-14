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المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون بـ 84,30% من الأصوات

9/14/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجزائر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬عمر‭ ‬بلحاج‭ ‬أمس‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬84 , 30%‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬7‭ ‬سبتمبر،‭ ‬متراجعا‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭. ‬

وقال‭ ‬عمر‭ ‬بلحاج‭: ‬‮«‬نعلن‭ ‬السيد‭ ‬تبون‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ (‬78‭ ‬سنة‭) ‬رئيسا‭ ‬للجمهورية‭ ‬لعهدة‭ ‬ثانية‭ ‬ويباشر‭ ‬مهامه‭ ‬فور‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬قرأه‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬أن‭ ‬المرشح‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬صوت‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11 , 2‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬نسبة‭ ‬84 , 30‭ ‬بالمئة‭ ‬وليس‭ ‬94 , 65%‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭. ‬أما‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬فتراجعت‭ ‬إلى‭ ‬46 , 1‭ ‬بالمئة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬بالمئة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬الملغاة‭ ‬بلغ‭ ‬1 , 7‭ ‬مليون،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأصوات‭ ‬المعبر‭ ‬عنها‭ ‬يعادل‭ ‬9 , 4‭ ‬ملايين‭. ‬

وأما‭ ‬منافسا‭ ‬تبون‭ ‬الإسلامي‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬حساني‭ ‬شريف‭ ‬والاشتراكي‭ ‬يوسف‭ ‬اوشيش،‭ ‬فحصلا‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬9 , 56%‭ ‬و6 , 14%،‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصوات‭ ‬المعبر‭ ‬عنها‭. ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬له‭ ‬طالب‭ ‬حساني‭ ‬شريف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬حل‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬الانتخابية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬ثبوت‭ ‬الاختلاف‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬النتائج‭ ‬المؤقتة‭ ‬والنتائج‭ ‬النهائية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬أكدت‭ ‬اضطراب‭ ‬النتائج‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تصويب‭ ‬ما‭ ‬استطاعت‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلها‭ ‬من‭ ‬محاضر‭ ‬التصويت‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬واتهمها‭ ‬المرشحان‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬التزوير‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬3 , 17‭ ‬بالمئة‭ ‬و2 , 16‭ ‬بالمئة‭.

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬‮«‬قبول‭ ‬طعون‭ ‬حساني‭ ‬شريف‭ ‬وأوشيش‭ ‬في‭ ‬الشكل‭ ‬والموضوع‮»‬‭ ‬وعليه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬مراجعة‭ ‬النتائج‭ ‬بعد‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‮»‬‭. ‬

وطعن‭ ‬المرشحان‭ ‬الخاسران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بنسبة‭ ‬المشاركة‭. ‬

وقرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬نهائية‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للطعن‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الرهان‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاقتراع‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬تبون‭ ‬فوزا‭ ‬متوقعا،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬تخطي‭ ‬نسبة‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منتظرا‭. ‬

فاز‭ ‬تبون‭ ‬بولايته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬بنسبة‭ ‬58‭% ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬ولكن‭ ‬بمشاركة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬40‭%‬‭. ‬

ودفع‭ ‬الارتباك‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رئيس‭ ‬سلطة‭ ‬الانتخابات‭ ‬المرشحين‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬حملة‭ ‬تبون‭ ‬الى‭ ‬إصدار‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬يندد‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬ضبابية‭ ‬وتناقض‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‭ ‬لنسب‭ ‬المشاركة‮»‬‭. ‬وتطرق‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تناقض‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬مضمون‭ ‬محاضر‭ ‬فرز‭ ‬وتركيز‭ ‬الأصوات‭ ‬وغموض‭ ‬بيان‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬الموقتة‭ ‬والذي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬جل‭ ‬المعطيات‭ ‬الأساسية‮»‬‭ ‬خاصة‭ ‬الأصوات‭ ‬الملغاة‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬حساني‭ ‬شريف‭ ‬عند‭ ‬طعنه‭ ‬في‭ ‬النتائج‭.‬

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