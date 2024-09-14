الناشطة عائشة نور توارى الثرى في مراسم مخصصة لشهداء في تركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ديدم (تركيا) - (أ ف ب): ووريت الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور إزغي إيغي التي قُتلت بالرصاص أثناء احتجاجها على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الثرى في مراسم مخصصة عادة لشهداء في تركيا.
وحَمل جثمان إيغي الذي لف بالعلم التركي إلى مقبرة ديدم، مسقط رأس العائلة على ساحل بحر إيجه، عناصر من شرطة مكافحة الشغب يرافقهم مئات الآلاف من المشيعين، في مراسم مخصصة عادة للشهداء.
قوبل مقتل الناشطة (26 عاما) الأسبوع الماضي بإدانات دولية وأثار غضب تركيا، ما أدى إلى تصاعد التوتر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. وفور إعلان مقتلها، نددت بشدة أنقرة التي فتحت تحقيقا في هذا الاغتيال التعسفي، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أن بلاده ستبذل كل الجهود «حتى لا تبقى وفاة عائشة نور إزغي من دون عقاب».
وأمس، حث أبرز مستشاريه، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون، الولايات المتحدة على فتح تحقيق في ملابسات وفاتها و«الضغط على السلطات الإسرائيلية للحصول على إجابات وأن تقوم بالمساءلة بشكل تام». وقال على منصة «إكس» إن «على المجتمع الدولي أن يتوقف عن رد الطرف عندما ترتكب إسرائيل جرائم لا حصر لها والتطهير العرقي والإبادة الجماعية».
كان من بين الحضور أعضاء من الحكومة، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الداخلية علي يرلي كايا، ومن المعارضة إلى جانب عائلة إيغي، محاطين بحشد كبير ردد لدى وصول الجثمان شعارات معادية لإسرائيل والولايات المتحدة «إسرائيل قاتلة» و«فلسطين من النهر إلى الخليج».
وصلت إيغي التي كانت تبلغ 26 عاما وتخرجت للتو من جامعة واشنطن، إلى الولايات المتحدة عندما كانت في عمر عشرة أشهر مع عائلتها، لكنها كانت تزور ديدم، مسقط رأس عائلتها، على ما أفاد عمها علي تكيم وكالة فرانس برس.
نُقل جثمان الناشطة الشابة من تل أبيب عبر باكو، وكان في استقباله في مطار إسطنبول محافظ المدينة الذي ترأس المراسم المقتضبة مع ممثلين عن الحزب الحاكم. ومن ثم نُقل الجثمان إلى إزمير (غرب) ثالث مدن البلاد حيث تم إجراء تشريح جديد قبل التوجه به إلى ديدم.
وذكرت قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية أن النتائج الأولية لتشريح الجثة كشفت عن إصابة إيغي برصاصة من سلاح ناري في رأسها، وأن سبب وفاتها هو «كسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتلف في أنسجة المخ». وهذا يعني أن تقرير تركيا تداخل مع التشريح الأول الذي أجراه ثلاثة أطباء فلسطينيين والذي أشار إلى إصابة مباشرة اخترقت جمجمة الضحية.
وأصيبت الشابة برصاصة في الرأس أثناء مشاركتها في تظاهرة في السادس من سبتمبر الحالي في بلدة بيتا في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي أنها تحقق في مقتلها وحثت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل. وتخطط تركيا أيضا لإصدار مذكرات توقيف دولية في حق المسؤولين عن وفاة إيغي بالاستناد إلى نتائج تحقيقاتها.
كانت إيغي منتسبة إلى حركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين التي قالت إنها كانت في بيتا الجمعة في إطار تظاهرة أسبوعية ضد الاستيطان.
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