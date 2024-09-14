Sunday, 15 September 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشطة عائشة نور توارى الثرى في مراسم مخصصة لشهداء في تركيا

9/14/2024 7:14:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ديدم‭ (‬تركيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ووريت‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التركية‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬إيغي‭ ‬التي‭ ‬قُتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬أثناء‭ ‬احتجاجها‭ ‬على‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬الثرى‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬مخصصة‭ ‬عادة‭ ‬لشهداء‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬

وحَمل‭ ‬جثمان‭ ‬إيغي‭ ‬الذي‭ ‬لف‭ ‬بالعلم‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬ديدم،‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬العائلة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بحر‭ ‬إيجه،‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬يرافقهم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المشيعين،‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬مخصصة‭ ‬عادة‭ ‬للشهداء‭. ‬

قوبل‭ ‬مقتل‭ ‬الناشطة‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بإدانات‭ ‬دولية‭ ‬وأثار‭ ‬غضب‭ ‬تركيا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بشأن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وفور‭ ‬إعلان‭ ‬مقتلها،‭ ‬نددت‭ ‬بشدة‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاغتيال‭ ‬التعسفي،‭ ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستبذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تبقى‭ ‬وفاة‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب‮»‬‭. ‬

وأمس،‭ ‬حث‭ ‬أبرز‭ ‬مستشاريه،‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬التون،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ملابسات‭ ‬وفاتها‭ ‬و«الضغط‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بالمساءلة‭ ‬بشكل‭ ‬تام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬الطرف‭ ‬عندما‭ ‬ترتكب‭ ‬إسرائيل‭ ‬جرائم‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا،‭ ‬ومن‭ ‬المعارضة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عائلة‭ ‬إيغي،‭ ‬محاطين‭ ‬بحشد‭ ‬كبير‭ ‬ردد‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬الجثمان‭ ‬شعارات‭ ‬معادية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬قاتلة‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‮»‬‭. ‬

وصلت‭ ‬إيغي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬وتخرجت‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن،‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬عائلتها،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬تزور‭ ‬ديدم،‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬عائلتها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬عمها‭ ‬علي‭ ‬تكيم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

نُقل‭ ‬جثمان‭ ‬الناشطة‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬عبر‭ ‬باكو،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬إسطنبول‭ ‬محافظ‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬المراسم‭ ‬المقتضبة‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نُقل‭ ‬الجثمان‭ ‬إلى‭ ‬إزمير‭ (‬غرب‭) ‬ثالث‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬تشريح‭ ‬جديد‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬ديدم‭. ‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬تي‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬لتشريح‭ ‬الجثة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬إيغي‭ ‬برصاصة‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬رأسها،‭ ‬وأن‭ ‬سبب‭ ‬وفاتها‭ ‬هو‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬في‭ ‬الجمجمة‭ ‬ونزيف‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬وتلف‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬المخ‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬تركيا‭ ‬تداخل‭ ‬مع‭ ‬التشريح‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطباء‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬مباشرة‭ ‬اخترقت‭ ‬جمجمة‭ ‬الضحية‭. ‬

وأصيبت‭ ‬الشابة‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيتا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬أنقرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مقتلها‭ ‬وحثت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭. ‬وتخطط‭ ‬تركيا‭ ‬أيضا‭ ‬لإصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬إيغي‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬تحقيقاتها‭. ‬

كانت‭ ‬إيغي‭ ‬منتسبة‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬التضامن‭ ‬الدولية‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بيتا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تظاهرة‭ ‬أسبوعية‭ ‬ضد‭ ‬الاستيطان‭. ‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث