الناشطة عائشة نور توارى الثرى في مراسم مخصصة لشهداء في تركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحَمل‭ ‬جثمان‭ ‬إيغي‭ ‬الذي‭ ‬لف‭ ‬بالعلم‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬ديدم،‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬العائلة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بحر‭ ‬إيجه،‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬يرافقهم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المشيعين،‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬مخصصة‭ ‬عادة‭ ‬للشهداء‭. ‬

قوبل‭ ‬مقتل‭ ‬الناشطة‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بإدانات‭ ‬دولية‭ ‬وأثار‭ ‬غضب‭ ‬تركيا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بشأن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وفور‭ ‬إعلان‭ ‬مقتلها،‭ ‬نددت‭ ‬بشدة‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاغتيال‭ ‬التعسفي،‭ ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستبذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تبقى‭ ‬وفاة‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب‮»‬‭. ‬

وأمس،‭ ‬حث‭ ‬أبرز‭ ‬مستشاريه،‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬التون،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ملابسات‭ ‬وفاتها‭ ‬و«الضغط‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بالمساءلة‭ ‬بشكل‭ ‬تام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬الطرف‭ ‬عندما‭ ‬ترتكب‭ ‬إسرائيل‭ ‬جرائم‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا،‭ ‬ومن‭ ‬المعارضة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عائلة‭ ‬إيغي،‭ ‬محاطين‭ ‬بحشد‭ ‬كبير‭ ‬ردد‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬الجثمان‭ ‬شعارات‭ ‬معادية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬قاتلة‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‮»‬‭. ‬

وصلت‭ ‬إيغي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬وتخرجت‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن،‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬عائلتها،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬تزور‭ ‬ديدم،‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬عائلتها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬عمها‭ ‬علي‭ ‬تكيم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

نُقل‭ ‬جثمان‭ ‬الناشطة‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬عبر‭ ‬باكو،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬إسطنبول‭ ‬محافظ‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬المراسم‭ ‬المقتضبة‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نُقل‭ ‬الجثمان‭ ‬إلى‭ ‬إزمير‭ (‬غرب‭) ‬ثالث‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬تشريح‭ ‬جديد‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬ديدم‭. ‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬تي‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬لتشريح‭ ‬الجثة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬إيغي‭ ‬برصاصة‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬رأسها،‭ ‬وأن‭ ‬سبب‭ ‬وفاتها‭ ‬هو‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬في‭ ‬الجمجمة‭ ‬ونزيف‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬وتلف‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬المخ‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬تركيا‭ ‬تداخل‭ ‬مع‭ ‬التشريح‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطباء‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬مباشرة‭ ‬اخترقت‭ ‬جمجمة‭ ‬الضحية‭. ‬

وأصيبت‭ ‬الشابة‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيتا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬أنقرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مقتلها‭ ‬وحثت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭. ‬وتخطط‭ ‬تركيا‭ ‬أيضا‭ ‬لإصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬إيغي‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬تحقيقاتها‭. ‬

كانت‭ ‬إيغي‭ ‬منتسبة‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬التضامن‭ ‬الدولية‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بيتا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تظاهرة‭ ‬أسبوعية‭ ‬ضد‭ ‬الاستيطان‭. ‬