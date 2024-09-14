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مجزرة جديدة.. استشهاد 11 في غارة إسرائيلية على منزل

9/14/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬11‭ ‬شهيدا‭ ‬بينهم‭ ‬4‭ ‬أطفال‭ ‬و3‭ ‬سيدات‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بصاروخ‭ ‬واحد‭ ‬منزلا‭ ‬مكونا‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيه‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار،‭ ‬يعود‭ ‬لعائلة‭ ‬بستان‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬بصل‭ ‬فإن‭ ‬الغارة‭ ‬وقعت‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬فجرا‭ ‬والمنزل‭ ‬‮«‬يؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬عائلات‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يقع‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬الشجاعية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬التفاح‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

لم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬على‭ ‬الغارة‭.

وذكر‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفذ‭ ‬غارات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬عندما‭ ‬أصابت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬دار‭ ‬الأرقم‭. ‬

وأضاف‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41182‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬95280‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‮»‬‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحدد‭ ‬شروط‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭.‬

وفي‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬كتب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭: ‬‮«‬الإمارات‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬لدعم‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬تدوينة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬تفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬المنصة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الكثيرون‭ ‬بموقف‭ ‬الإمارات،‭ ‬وعلق‭ ‬أحدهم‭ ‬كاتبا‭: ‬‮«‬كلمة‭ ‬للتاريخ‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬آخر‭: ‬‮«‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭.. ‬سيتكرر‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬الإعمار‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬كالسنوات‭ ‬السابقة‭.. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬مستقبلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

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