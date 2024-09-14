ارتفاع أسعار الذهب إلى 27 دينارا و500 فلس للجرام في الأسواق المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت الأسواق المحلية أمس ارتفاعا في أسعار الذهب بسبب ارتفاعه في الأسواق العالمية، فقد ارتفع الذهب عيار 21 إلى 27 دينارا و500 فلس، والذهب عيار 22 الى 28 دينارا و800 فلس، وعيار 24 إلى 31 دينارا و500 فلس، والاونصة الى 2579.15 دولارا. وقد ارتفع سعر
الذهب
بنسبة 1.9% بعد صدور البيانات الأمريكية، فقد قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 230 ألفًا بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة.
كما ظهرت سوق العمل الأمريكية علامات مستمرة على التعثر، وإذا تدهور سوق العمل فإن مرحلة خفض أسعار الفائدة ستستمر لفترة طويلة، وهو السبب وراء تزايد التوقعات بخفض الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات السابقة.
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