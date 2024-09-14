Sunday, 15 September 2024 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب إلى 27 دينارا و500 فلس للجرام في الأسواق المحلية

9/14/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬دينارا‭ ‬و500‭ ‬فلس،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬دينارا‭ ‬و800‭ ‬فلس،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬دينارا‭ ‬و500‭ ‬فلس،‭ ‬والاونصة‭ ‬الى‭ ‬2579‭.‬15‭ ‬دولارا‭. ‬وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر
الذهب
بنسبة‭ ‬1‭.‬9‭% ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬البيانات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فقد‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬طلبات‭ ‬إعانة‭ ‬البطالة‭ ‬الأولية‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬230‭ ‬ألفًا‭ ‬بأعلى‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬والقراءة‭ ‬السابقة‭.‬

كما‭ ‬ظهرت‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الأمريكية‭ ‬علامات‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬التعثر،‭ ‬وإذا‭ ‬تدهور‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فإن‭ ‬مرحلة‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬ستستمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬تزايد‭ ‬التوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬الفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬السابقة‭.‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث