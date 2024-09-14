ارتفاع أسعار الذهب إلى 27 دينارا و500 فلس للجرام في الأسواق المحلية

كما‭ ‬ظهرت‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الأمريكية‭ ‬علامات‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬التعثر،‭ ‬وإذا‭ ‬تدهور‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فإن‭ ‬مرحلة‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬ستستمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬تزايد‭ ‬التوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬الفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬السابقة‭.‬

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