عاهل البلاد يهنئ جمهورية هندوراس بذكرى الاستقلال

عاهل البلاد يهنئ جمهورية هندوراس بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/14/2024 7:14:41 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم برقية، تهنئة إلى السيدة آيرس زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب جلالته، في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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