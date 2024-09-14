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رئيس مجلس الشورى يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

9/14/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أجمل‭ ‬عبارات‭ ‬التهاني،‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وتحتفل‭ ‬به‭ ‬برلمانات‭ ‬العالم‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ديمقراطية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم،‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للمسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬المبادئ‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وبناء‭ ‬أسس‭ ‬دستورية‭ ‬وعصرية‭ ‬وحضارية،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬الرصينة،‭ ‬والنهج‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الإيجابية‭ ‬والفاعلة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وثمَّنَ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬لعمل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أدوار‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الممارسات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬العريقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬البنّاء‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والعمل‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬أساسها‭ ‬العدالة‭ ‬والحرية‭ ‬والمساواة‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭.‬

وتقدَّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسموّه‭ ‬الكريم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬ومتابعةٍ‭ ‬ودعمٍ‭ ‬متواصل‭ ‬للدفع‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تُعزز‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وتترسخ‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وفق‭ ‬الأسس‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬الرصينة‭.‬

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