رئيس مجلس الشورى يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أجمل عبارات التهاني، وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، وتحتفل به برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي، معربًا عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات ديمقراطية لمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظَّم.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظَّم، أحدث نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، وأسهم في ترسيخ المبادئ الرفيعة التي تعزز دولة القانون والمؤسسات، وبناء أسس دستورية وعصرية وحضارية، ترتكز على الثوابت الوطنية الرصينة، والنهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظَّم، بما يعزز مبادئ الديمقراطية الإيجابية والفاعلة، ويسهم في استدامة المشاركة السياسية في تحقيق التقدم والنماء لمملكة البحرين.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى الدعم الملكي السامي من لدن جلالة الملك المعظّم، لعمل السلطة التشريعية، وما تقوم به من أدوار كبيرة في ترسيخ الممارسات الديمقراطية العريقة، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على مواصلة التعاون والتنسيق البنّاء مع الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والعمل بكل أمانة ومسؤولية وطنية للمساهمة في تحقيق المزيد من التطور والتقدم والازدهار، تحت مظلة أساسها العدالة والحرية والمساواة وحفظ حقوق الإنسان واحترام القانون.
وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن خالص الشكر والامتنان لسموّه الكريم، على ما يوليه من اهتمامٍ ومتابعةٍ ودعمٍ متواصل للدفع نحو المزيد من المبادرات والمشاريع التي تُعزز مبادئ وقيم الديمقراطية، وتترسخ من خلالها مكانة مملكة البحرين في تطبيق أفضل الممارسات الديمقراطية، وفق الأسس والثوابت الوطنية الرصينة.
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