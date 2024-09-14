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وزير الخارجية: النهج الإصلاحي للملك عزز ريادة البحرين في الديمقراطية وسيادة القانون والابتكار الرقمي

9/14/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالنهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعد‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة،‭ ‬وعزز‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬وإرساء‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬الحوكمة‭ ‬الفعّالة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتنموية‭ ‬الرائدة‭ ‬والمستدامة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬باتساع‭ ‬آفاق‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬عبر‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬والمشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية،‭ ‬وممارسة‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬صلاحياتها‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬والتشريع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬استقلالية‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬آليات‭ ‬وطنية‭ ‬مستقلة‭ ‬لحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬كالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتفاهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬الحريات‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬البنَّاء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وفق‭ ‬قوانين‭ ‬وتدابير‭ ‬عصرية‭ ‬للعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والعدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والحرية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭).‬

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