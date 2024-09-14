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((أخبار الخليج)) تهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

9/14/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬يتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأسرة‭ ‬التحرير‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬الأسرة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وإلى‭ ‬أبناء‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الكريمة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بوافر‭ ‬الخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭.‬

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