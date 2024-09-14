((أخبار الخليج)) تهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

((أخبار الخليج)) تهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/14/2024 7:14:40 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأسرة التحرير وجميع العاملين في «أخبار الخليج» بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى أبناء شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بوافر الخير واليمن والبركات والأمن والسلام.
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