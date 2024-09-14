الملك في مقدمة مستقبلي فارس العالم ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جلالته يشيد بفرسان الفريق الملكي وحرصهم على تمثيل وطنهم أفضل تمثيل

أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬يعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬سموه‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬وكفاءة‭ ‬وإصرار‭ ‬سموه‭ ‬للفوز‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وإعلاء‭ ‬راية‭ ‬وطنه‭ ‬شامخة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬مثل‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬والشباب‭ ‬العربي‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي،‭ ‬وشكل‭ ‬لهم‭ ‬دافعًا‭ ‬قويًا‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬يعد‭ ‬حافزًا‭ ‬لشباب‭ ‬العالم‭ ‬لحصد‭ ‬مختلف‭ ‬الألقاب‭.‬











وكان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لدى‭ ‬عودة‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وفوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وتتويجه‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬بمشاركة‭ ‬118‭ ‬فارسًا‭ ‬وفارسةً‭ ‬يمثلون‭ ‬39‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬سموه‭ ‬المتعددة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬والسباقات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬وأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الأنجال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المستقبلين‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وتقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬كبطل‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭.‬







وقد‭ ‬اصطف‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مرحبين‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسموه‭ ‬واعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬بتحقيقه‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬المشرف‭ ‬لوطنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬تتويجًا‭ ‬للجهد‭ ‬الكبير‭ ‬والتدريبات‭ ‬المتواصلة‭ ‬والأداء‭ ‬المتقن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سموه،‭ ‬وجسّد‭ ‬قدرة‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ميدان‭ ‬تنافسي‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وبالروح‭ ‬المعنوية‭ ‬والعزيمة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬دائمًا‭ ‬وتحديه‭ ‬الصعاب‭ ‬وإصراره‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬النجاح‭ ‬وحصد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرفيع‭ ‬وجميع‭ ‬بطولات‭ ‬سموه‭ ‬هي‭ ‬مبعث‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬كل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المميزة‭ ‬لفرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬وطنهم‭ ‬أفضل‭ ‬تمثيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية،‭ ‬معربًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لكل‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأثبتوا‭ ‬إصرارهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬رافعين‭ ‬راية‭ ‬مملكتنا‭ ‬البحرين‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬لوطننا‭ ‬المعطاء‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬مبهرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الميادين‭ ‬وخاصة‭ ‬الرياضية‭ ‬منها‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬والاستعداد‭ ‬والشباب‭ ‬المخلص‭ ‬ما‭ ‬يؤهلها‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬ركب‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتفوق،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬وأن‭ ‬يبارك‭ ‬في‭ ‬سعيه،‭ ‬ويوفقه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جهوده‭ ‬المخلصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬قيادته‭ ‬الناجحة‭ ‬للمسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬لحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الدولية‭.‬