الملك في مقدمة مستقبلي فارس العالم ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الإنجاز التاريخي يشكل دافعا قويا لشباب العالم لحصد مختلف الألقاب
جلالته يشيد بفرسان الفريق الملكي وحرصهم على تمثيل وطنهم أفضل تمثيل
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أن فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للقدرة يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات العالمية المشرفة التي حققها سموه بفضل الله وكفاءة وإصرار سموه للفوز بهذا اللقب للمرة الثانية على التوالي وإعلاء راية وطنه شامخة، مؤكدًا جلالته أن سموه مثل شباب البحرين والشباب العربي خير تمثيل في هذا المحفل العالمي، وشكل لهم دافعًا قويًا للمضي قدمًا على طريق تحقيق الإنجازات الرياضية، كما أن هذا الفوز باللقب العالمي يعد حافزًا لشباب العالم لحصد مختلف الألقاب.
وكان حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، في مقدمة مستقبلي فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لدى عودة سموه إلى أرض الوطن أمس، بعد تحقيقه المركز الأول وفوزه ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت منافساتها في مونبازير بالجمهورية الفرنسية، وتتويجه بهذا اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي عن جدارة واستحقاق، بمشاركة 118 فارسًا وفارسةً يمثلون 39 دولة من مختلف بلدان العالم، وذلك في إنجاز تاريخي عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات سموه المتعددة من البطولات في المنافسات والسباقات الرياضية العالمية.
كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وأصحاب السمو الأنجال وعدد من الوزراء وعدد من المستقبلين للسلام على سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتقديم التهنئة إلى سموه على هذا الإنجاز الرياضي الكبير كبطل للعالم في رياضة سباقات القدرة.
وقد اصطف طلاب وطالبات وزارة التربية والتعليم مرحبين بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، معربًا عن شكره وتقديره لسموه واعتزازه وفخره بتحقيقه لهذا الإنجاز التاريخي المشرف لوطنه مملكة البحرين الغالية، والذي جاء تتويجًا للجهد الكبير والتدريبات المتواصلة والأداء المتقن من قبل سموه، وجسّد قدرة سموه على التفوق والتميز في كل ميدان تنافسي.
وأشاد جلالته بالمستوى المتميز الذي ظهر به سموه في منافسات هذه البطولة وبالروح المعنوية والعزيمة العالية التي يتحلى بها دائمًا وتحديه الصعاب وإصراره الدائم على إحراز النجاح وحصد الألقاب في كل المسابقات، وعلى كل المستويات وحرصه على رفع اسم البحرين وترسيخ مكانتها في المحافل والأوساط الرياضية الإقليمية والعربية والعالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الرفيع وجميع بطولات سموه هي مبعث فخر واعتزاز كل أهل البحرين الكرام.
كما أثنى جلالته على المشاركة المميزة لفرسان الفريق الملكي في هذا المحفل الرياضي الدولي وحرصهم على تمثيل وطنهم أفضل تمثيل من خلال سعيهم الدائم لتحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات الخارجية، معربًا في الوقت ذاته عن تهانيه لكل الرياضيين البحرينيين الذين حققوا نتائج مشرفة في المنافسات الإقليمية والقارية في الآونة الأخيرة، وأثبتوا إصرارهم للوصول إلى منصات التتويج رافعين راية مملكتنا البحرين عالية خفاقة.
وأكد أن ما تحقق لوطننا المعطاء من إنجازات ونجاحات مبهرة في كل الميادين وخاصة الرياضية منها يؤكد أن لدى مملكة البحرين من الخبرة والإمكانيات والاستعداد والشباب المخلص ما يؤهلها على الدوام بأن تكون في مقدمة ركب الإنجاز والتفوق، سائلاً الله تعالى أن يحفظ سمو الشيخ ناصر بن حمد، وأن يبارك في سعيه، ويوفقه في كل جهوده المخلصة لمواصلة قيادته الناجحة للمسيرة الرياضية لحصد المزيد من الألقاب الدولية.
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