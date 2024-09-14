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حقوقيون: رؤية الملك رسخت العمل الديمقراطي ضمن أطره الوطنية

9/14/2024 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬محامون‭ ‬وحقوقيون‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطور‭ ‬وتحديث‭ ‬المنظومة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬فرحان‭ ‬إن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وما‭ ‬تبعها‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬ضمنت‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬الفاعلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬أعضائه‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صندوق‭ ‬الانتخابات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬معين‭ (‬مجلس‭ ‬الشورى‭) ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والدراية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭.‬

ونوه‭ ‬فرحان‭ ‬إلى‭ ‬ارتباط‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬وتطوره‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالشأن‭ ‬الحقوقي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬كما‭ ‬أنشئت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬كهيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬تراقب‭ ‬العمل‭ ‬الحقوقي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمواطن،‭ ‬ولها‭ ‬اختصاصات‭ ‬واسعة‭ ‬تشمل‭ ‬التصدي‭ ‬لأي‭ ‬انتهاك‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬نوعه‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

من‭ ‬جانبها؛‭ ‬أكدت‭ ‬المحامية‭ ‬سناء‭ ‬بوحمود‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬المنظومة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ضمن‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭ ‬وترسيخ‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المرجوة‭ ‬منهم‭.‬

فيما‭ ‬أشارت‭ ‬المحامية‭ ‬الدكتورة‭ ‬لبنى‭ ‬الحسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬جاء‭ ‬ليكفل‭ ‬ويحقق‭ ‬التوازن‭ ‬المطلوب‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬الديمقراطية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬وملحوظ‭ ‬كمرشحة‭ ‬وناخبة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية،‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬الوصول‭ ‬بجدارة‭ ‬إلى‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬ومنها‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تقدم‭ ‬السيدات‭ ‬التكنوقراط‭ ‬المؤهلات‭ ‬للعملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬اللاتي‭ ‬اطلعن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬الحياة‭ ‬النيابية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تقدم‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬الخلاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المكتسبات‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬ما‭ ‬أحدثه‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬‏من‭ ‬طفرة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬أصدر‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وحاز‭ ‬الأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬من‭ ‬تصويت‭ ‬المواطنين،‭ ‬تبعت‭ ‬ذلك‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬ضمنت‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬وبنود‭ ‬الميثاق،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬للمواطنين‭ ‬ممارسة‭ ‬حقوقهم‭ ‬العامة‭ ‬باعتبارهم‭ ‬عنصرًا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وبين‭ ‬الذوادي‭ ‬انعكاس‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬العدلية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬مبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬وتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهم‭ ‬للتعاون‭ ‬والتوازن‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬واستحداث‭ ‬مؤسسات‭ ‬عدلية‭ ‬مستقلة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأوضح‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬الابيوكي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬دولة‭ ‬مؤسسات‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول،‭ ‬وتسير‭ ‬وفق‭ ‬دستور‭ ‬ديمقراطي‭ ‬يكفل‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويرسم‭ ‬لهم‭ ‬خطوط‭ ‬واجباتهم‭.‬

وقال‭ ‬الأبيوكي‭ ‬إن‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬دستورًا‭ ‬متناغمًا‭ ‬وواضحًا‭ ‬يحدد‭ ‬واجبات‭ ‬الأفراد‭ ‬وحقوقهم،‭ ‬ويترجم‭ ‬حاجات‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لترجمة‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬إلى‭ ‬قوانين‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجمعيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لبلورة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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