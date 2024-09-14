قراطة يفوز بمقعد النواب لأولى المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخبرات التراكمية انعكست إيجابا في تنظيم الانتخابات بالمراكز الثلاثة
إقبال كبير للناخبين في الجولة الثانية للانتخابات النيابية التكميلية لأولى المحرق
وزير العدل: شفافية مطلقة تميزت بها الانتخابات
منذ الجولة الأولى حتى إعلان النتيجة
انتهت محافظة المحرق أمس من استكمال مقاعدها بمجلس النواب بعد اختيار أهالي البسيتين ممثل الدائرة الأولي وإعلان اللجنة الإشرافية على الانتخابات التكميلية فوز عبدالواحد قراطة بالمقعد التكميلي، ليستكمل المتبقي من الدورة البرلمانية المقررة بعامين، إذ حصل على 3393 صوتا بنسبة 53.67 % ، بينما حصل المرشح إبراهيم آل الشيخ على 2929 صوتا، وكانت جولة الإعادة قد انطلقت بينهما أمس بعد أن حصدا أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخاب التكميلي التي أجريت يوم السبت الماضي.
من جانبه أكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مملكة البحرين تميزت بحرصها على شفافية الانتخابات سواء في الجولة الأولى أو جولة الإعادة بداية من فتح باب الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج أمام وسائل الإعلام وإطلاع المرشحين والناخبين على جميع الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية.
كما أكد المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عدم تسجيل أي ملاحظات على الإجراءات المتبعة سواء في الجولة الأولى أو الإعادة، مضيفا أن الخبرات المتراكمة لمملكة البحرين كان لها أثر جيد في عملية التنظيم السلس في المراكز الثلاثة، كما أكد حرص المواطن البحريني على المشاركة في صنع القرار عبر المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية وهو دليل على ترسيخ العملية الديمقراطية في البحرين.
وكانت مراكز الاقتراع العامة والفرعية قد استقبلت الناخبين أمس للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، وقد انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا، واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء، وتوافد المواطنون الذين يحق لهم التصويت بأعداد غفيرة إلى اللجان العامة والفرعية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وهي اللجنة الفرعية بمدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، واللجنتان العامتان بمطار البحرين الدولي ومجمع السيف التجاري.
شهدت الدائرة الأولى لمحافظة المحرق يوم أمس الجولة الثانية للانتخابات النيابية التكميلية لعام 2024م، حيث انطلقت المنافسة بين كل من المترشح إبراهيم آل شيخ، والمترشح عبدالواحد قراطة منذ الساعة الـ8 صباحًا حتى إغلاق باب الاقتراع الساعة الـ8 مساءً للوصول إلى المقعد النيابي.
وبمجرد الإعلان عن فتح باب التصويت توافد عدد من ناخبي الدائرة إلى صناديق الاقتراع بكافة المراكز لاختيار مرشحهم على مقعد الدائرة الأولى «البسيتين» والمشاركة في الواجب الوطني والمساهمة في اختيار الممثل البرلماني الأكفأ للدائرة.
كما تواجد عدد من ممثلي المترشحين والجمعيات قبل فتح باب الاقتراع لمراقبة العملية والتأكد من خلو الصناديق من الأوراق في جميع اللجان، وسط تواجد عدد من رجال الأمن وخدمة المجتمع لتسهيل العملية الانتخابية ومراقبتها.
تميزت اللجنة الفرعية بحضور منقطع النظير للناخبين على مدار اليوم، كما اتسمت بحضور كبار السن وحرص العديد من الناخبين على اصطحاب أطفالهم في عملية التصويت لتعزيز روح المواطنة فيهم منذ الصغر.
وبرغم ارتفاع درجات الحرارة، فإن روح التعاون المجتمعي رسمت أمام اللجنة الفرعية، حيث كان المشهد في عملية التنظيم الكلية بمساعدة رجال الداخلية ووضع مواقف خاصة بالقرب من البوابة الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يعبر عن مدى الاهتمام بأدق التفاصيل لتسهيل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير المواقف المجانية للسيارات في مطار البحرين الدولي لتسهيل العملية على الناخبين.
وتفقد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللجنة العامة للانتخابات النيابية التكميلية في اللجنة الفرعية بمدرسة البسيتين الإعدادية للبنات وسير العملية الانتخابية مع تواجد عدد من القضاة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب، بالإضافة الى عدد من المسؤولين عن الانتخابات التكميلية.
وبهذه المناسبة، صرح نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن مملكة البحرين تتميز بحرصها على شفافية الانتخابات في الجولتين الأولى والثانية من فتح الاقتراع حتى فرز الأصوات وإعلان النتائج أمام وسائل الإعلام وإطلاع المرشحين والناخبين على جميع الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية.
وأكد خلال زيارته التفقدية لمركز الاقتراع الفرعي في مدرسة البستين الإعدادية للبنات أهمية مشاركة المواطن في هذه الانتخابات التكميلية والاستحقاق الدستوري، متوقعاً زيادة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع الفرعية والعامة خلال فترة الظهيرة والساعات الاخيرة من غلق المراكز في الساعة 8 مساء.
كما أشاد بجهود الصحفيين ومختلف وسائل الإعلام المحلية على التغطية المتميزة والحيادية للانتخاب التكميلي النيابي في أولى البسيتين.
من جانب آخر أكد المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب، عدم تسجيل أي ملاحظات على الإجراءات المتبعة سواء في الجولة الأولى أو الإعادة حتى الآن.
وأضاف المستشار أن الخبرات المتراكمة لمملكة البحرين كان لها أثر جيد في عملية التنظيم السلس في المراكز الثلاثة.
كما أكد في تصريحه للصحفيين خلال زيارته لمقر الاقتراع الفرعي في مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات أن حرص المواطن البحريني على المشاركة في صنع القرار عبر الادلاء بصوته في الجولة الثانية دليل على رسوخ العملية الديمقراطية في البحرين.
وأكد رئيس النيابة محمد خالد الهزاع، رئيس اللجنة العامة للاقتراع والفرز بمطار البحرين الدولي، الإقبال الجيد من الناخبين منذ فتح باب الاقتراع في الساعة 8 صباحًا للجولة الثانية للانتخابات النيابية التكميلية لأولى المحرق.
وأضاف رئيس النيابة أن اللجنة التنفيذية سخرت كافة التسهيلات لضمان سلاسة العملية الانتخابية بحيث تم توفير مواقف سيارات مجانية للناخبين في مطار البحرين الدولي لتسهيل عملية التصويت والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطي والدستوري.
وبيّن رئيس النيابة أن عملية الفرز في المراكز عبر إعلام المترشحين أو وكلائهم بعدد الأصوات التي حصلوا عليها في المركز فقط، ومن ثم يتم تحويلها إلى اللجنة الإشرافية للإعلان عن النتيجة النهائية بعد جمع الأصوات مع اللجان الباقية.
كما أكدت رئيسة النيابة موزة النعار رئيس اللجنة العامة للانتخابات النيابية في مجمع السيف التجاري عدم تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات في المقر منذ فتح باب الاقتراع للناخبين، مضيفة سلاسة عملية الاقتراع للناخبين.
وأشارت رئيسة النيابة إلى إقبال الناخبين منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم، حيث لم يقلّ الإقبال عما شهدته الجولة الأولى، مما يدل على وعي الناخبين بضرورة الادلاء بأصواتهم لفوز أحد المترشحين لتمثيلهم في قبة البرلمان.
وقال القاضي محمد الرميحي رئيس اللجنة الفرعية للاقتراع والفرز بمدرسة البسيتين الإعدادية إنه شهد إقبال الناخبين لأولى المحرق خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع ومن ثم قلة وتيرة الاقبال لترتفع خلال فترة الظهيرة مرة أخرى.
وأضاف القاضي أنه تم توفير تسهيلات متنوعة للناخبين، منها كراسي متحركة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
آمال الناخبين
من جانب آخر أعربت الناخبة فاطمة عبدالله جمعة عن آمالها النظر في أمور المطلقات في جوانب السكن وبخصوص موضوع الفئة الخامسة التي لا تستحق الحصول على سكن.
وتابعت حديثها قائلةً: الأبناء كبروا وتزوجوا ولم يتبق لنا مكان للعيش فيه.. وهل الحل هو الذهاب إلى دار العجزة؟
بينما أضافت الناخبة منى أحمد أنه من المهم النظر في أمور العاطلين عن العمل، نتمنى أن يتم حل مشكلة العاطلين عن العمل بشكل جذري، بالإضافة إلى التركيز على شؤون المرأة البحرينية بشكل أكبر في جميع الجوانب وخاصةً الجانب الإسكاني.
وبيّن الناخب محسن علي أحمد سلاسة سير العملية الانتخابية ومرونتها، حيث تمت عملية التصويت بأقل من دقيقة، وآمالنا وطموحاتنا من النواب النظر إلى مصلحة الشعب والحياة المعيشية.
وأضاف الناخب أن المواطن البحريني لديه علم بأن مهمة مجلس النواب تشريعية وليست خدمية، ولهذا نتمنى عليهم النظر في حال المواطن، فهم مواطنون ويرون وضع المواطن.. ولهذا نتمنى المطالبة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
بينما تمنى الناخب خالد حسين أن يحقق النائب الذي سيصل إلى قبة البرلمان مطالب الشعب وتوصيل رسالة المواطن.
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