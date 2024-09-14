قراطة يفوز بمقعد النواب لأولى المحرق

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إقبال كبير للناخبين في الجولة الثانية للانتخابات النيابية التكميلية لأولى المحرق

العدل: شفافية مطلقة تميزت بها الانتخابات

منذ الجولة الأولى حتى إعلان النتيجة

انتهت‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬مقاعدها‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬اختيار‭ ‬أهالي‭ ‬البسيتين‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولي‭ ‬وإعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬فوز‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬بالمقعد‭ ‬التكميلي،‭ ‬ليستكمل‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقررة‭ ‬بعامين،‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬3393‭ ‬صوتا‭ ‬بنسبة‭ ‬53‭.‬67 % ،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬المرشح‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬2929‭ ‬صوتا،‭ ‬وكانت‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬بينهما‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصدا‭ ‬أعلى‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تميزت‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬شفافية‭ ‬الانتخابات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬وإعلان‭ ‬النتائج‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وإطلاع‭ ‬المرشحين‭ ‬والناخبين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭.‬







كما‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬الإعادة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنظيم‭ ‬السلس‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وكانت‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬العامة‭ ‬والفرعية‭ ‬قد‭ ‬استقبلت‭ ‬الناخبين‭ ‬أمس‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وقد‭ ‬انطلقت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا،‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬وتوافد‭ ‬المواطنون‭ ‬الذين‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬التصويت‭ ‬بأعداد‭ ‬غفيرة‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬العامة‭ ‬والفرعية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي،‭ ‬وهي‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بمدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬واللجنتان‭ ‬العامتان‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ومجمع‭ ‬السيف‭ ‬التجاري‭. ‬





شهدت‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬لعام‭ ‬2024م،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المترشح‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬شيخ،‭ ‬والمترشح‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬منذ‭ ‬الساعة‭ ‬الـ8‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬الساعة‭ ‬الـ8‭ ‬مساءً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المقعد‭ ‬النيابي‭.‬

وبمجرد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التصويت‭ ‬توافد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ناخبي‭ ‬الدائرة‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬بكافة‭ ‬المراكز‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشحهم‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬البسيتين‮»‬‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الممثل‭ ‬البرلماني‭ ‬الأكفأ‭ ‬للدائرة‭.‬

كما‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المترشحين‭ ‬والجمعيات‭ ‬قبل‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬لمراقبة‭ ‬العملية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬الصناديق‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬اللجان،‭ ‬وسط‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ومراقبتها‭.‬

تميزت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بحضور‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬للناخبين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬اتسمت‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وحرص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬اصطحاب‭ ‬أطفالهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المواطنة‭ ‬فيهم‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬

وبرغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬فإن‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬رسمت‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنظيم‭ ‬الكلية‭ ‬بمساعدة‭ ‬رجال‭ ‬الداخلية‭ ‬ووضع‭ ‬مواقف‭ ‬خاصة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المواقف‭ ‬المجانية‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬الناخبين‭.‬

وتفقد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بمدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬وسير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضاة،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬شفافية‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬الاقتراع‭ ‬حتى‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬وإعلان‭ ‬النتائج‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وإطلاع‭ ‬المرشحين‭ ‬والناخبين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التفقدية‭ ‬لمركز‭ ‬الاقتراع‭ ‬الفرعي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البستين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬والاستحقاق‭ ‬الدستوري،‭ ‬متوقعاً‭ ‬زيادة‭ ‬إقبال‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬الفرعية‭ ‬والعامة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭ ‬والساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬غلق‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بجهود‭ ‬الصحفيين‭ ‬ومختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬التغطية‭ ‬المتميزة‭ ‬والحيادية‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬البسيتين‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬الإعادة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأضاف‭ ‬المستشار‭ ‬أن‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنظيم‭ ‬السلس‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمقر‭ ‬الاقتراع‭ ‬الفرعي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬عبر‭ ‬الادلاء‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬رسوخ‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهزاع،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬للاقتراع‭ ‬والفرز‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬الإقبال‭ ‬الجيد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬منذ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحًا‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬لأولى‭ ‬المحرق‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬سخرت‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لضمان‭ ‬سلاسة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬مجانية‭ ‬للناخبين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬والإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والدستوري‭.‬

وبيّن‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬عبر‭ ‬إعلام‭ ‬المترشحين‭ ‬أو‭ ‬وكلائهم‭ ‬بعدد‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬فقط،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬جمع‭ ‬الأصوات‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬الباقية‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬النيابة‭ ‬موزة‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬التجاري‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭ ‬أو‭ ‬مخالفات‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬منذ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬للناخبين،‭ ‬مضيفة‭ ‬سلاسة‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬للناخبين‭.‬

وأشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬إقبال‭ ‬الناخبين‭ ‬منذ‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يقلّ‭ ‬الإقبال‭ ‬عما‭ ‬شهدته‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬الناخبين‭ ‬بضرورة‭ ‬الادلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬لفوز‭ ‬أحد‭ ‬المترشحين‭ ‬لتمثيلهم‭ ‬في‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭.‬

وقال‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬للاقتراع‭ ‬والفرز‭ ‬بمدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬إنه‭ ‬شهد‭ ‬إقبال‭ ‬الناخبين‭ ‬لأولى‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قلة‭ ‬وتيرة‭ ‬الاقبال‭ ‬لترتفع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأضاف‭ ‬القاضي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬تسهيلات‭ ‬متنوعة‭ ‬للناخبين،‭ ‬منها‭ ‬كراسي‭ ‬متحركة‭ ‬لنقل‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.‬

آمال‭ ‬الناخبين

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أعربت‭ ‬الناخبة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬جمعة‭ ‬عن‭ ‬آمالها‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬المطلقات‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬السكن‭ ‬وبخصوص‭ ‬موضوع‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭.‬

وتابعت‭ ‬حديثها‭ ‬قائلةً‭: ‬الأبناء‭ ‬كبروا‭ ‬وتزوجوا‭ ‬ولم‭ ‬يتبق‭ ‬لنا‭ ‬مكان‭ ‬للعيش‭ ‬فيه‭.. ‬وهل‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬دار‭ ‬العجزة؟

بينما‭ ‬أضافت‭ ‬الناخبة‭ ‬منى‭ ‬أحمد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬جذري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬وخاصةً‭ ‬الجانب‭ ‬الإسكاني‭.‬

وبيّن‭ ‬الناخب‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬سلاسة‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ومرونتها،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬دقيقة،‭ ‬وآمالنا‭ ‬وطموحاتنا‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعب‭ ‬والحياة‭ ‬المعيشية‭.‬

وأضاف‭ ‬الناخب‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬لديه‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬مهمة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تشريعية‭ ‬وليست‭ ‬خدمية،‭ ‬ولهذا‭ ‬نتمنى‭ ‬عليهم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المواطن،‭ ‬فهم‭ ‬مواطنون‭ ‬ويرون‭ ‬وضع‭ ‬المواطن‭.. ‬ولهذا‭ ‬نتمنى‭ ‬المطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭.‬

بينما‭ ‬تمنى‭ ‬الناخب‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬النائب‭ ‬الذي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬مطالب‭ ‬الشعب‭ ‬وتوصيل‭ ‬رسالة‭ ‬المواطن‭.‬