مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية لتقديم برامج للمستفيدين من العقوبات البديلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقّع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والدكتور وهيب أحمد الخاجة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ، مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون في تقديم برامج تعليمية متخصصة لمنتسبي الإدارة والمستفيدين من العقوبات البديلة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتعزيز التعليم والتدريب للمستفيدين من نظام العقوبات البديلة، بما يساهم في تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل أفضل، حيث ستقدم جامعة العلوم التطبيقية بموجب الاتفاقية، برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تطوير المهارات والكفاءات لدى المستفيدين، بما يعزز من فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية ويضمن إعادة تأهيلهم بشكل فعّال.
وأكد الطرفان أهمية هذه الخطوة في تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية والإصلاحية، بما يسهم في تحقيق أهداف العدالة الإصلاحية في مملكة البحرين وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
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