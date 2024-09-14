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مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية لتقديم برامج للمستفيدين من العقوبات البديلة

9/14/2024 7:14:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬متخصصة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الإدارة‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬‮

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تأهيلهم‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءات‭ ‬لدى‭ ‬المستفيدين،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستقبلية‭ ‬ويضمن‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭.‬‮

وأكد‭ ‬الطرفان‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإصلاحية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمجتمع‭.‬

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