مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية لتقديم برامج للمستفيدين من العقوبات البديلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تأهيلهم‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءات‭ ‬لدى‭ ‬المستفيدين،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستقبلية‭ ‬ويضمن‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭.‬‮

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وأكد‭ ‬الطرفان‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإصلاحية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمجتمع‭.‬