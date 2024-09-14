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المواطنة في العمل التطوعي

9/14/2024 7:14:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القراء‭ ‬الأعزاء،

كتبت‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الوطنية‭ ‬والمواطنة‭ ‬وبأن‭ ‬الأولى‭ ‬قوامها‭ ‬الشعور‭ ‬والثانية‭ ‬قوامها‭ ‬العمل‭ ‬المنبثق‭ ‬منه؛‭ ‬فالمُحرّك‭ ‬الأساسي‭ ‬للمواطنة‭ ‬الصالحة‭ ‬والعمل‭ ‬والاسهام‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬ورفعته‭ ‬وازدهاره‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سمعته‭ ‬ومكانته‭ ‬هو‭ ‬مشاعر‭ ‬الوطنية‭.‬

والعمل‭ ‬لخير‭ ‬الوطن‭ ‬وصالحه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مقابل‭ ‬أجر‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬مستحق،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬أي‭ ‬تطوعاً،‭ ‬وإن‭ ‬السعيد‭ ‬من‭ ‬اجتهد‭ ‬ليحظى‭ ‬بكليهما،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين‭ ‬سيُسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬الوطن،‭ ‬وفي‭ ‬الحالتين‭ ‬سيحقق‭ ‬المواطن‭ ‬منفعة‭ ‬شخصية،‭ ‬ولكن‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬البعض‭ ‬ممن‭ ‬يهتمون‭ ‬بالربح‭ ‬المادي‭ ‬الآني‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬منفعة‭ ‬الوظيفة‭ ‬هي‭ ‬نفع‭ ‬مباشر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الأجر‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ (‬الأجر‭ ‬مقابل‭ ‬العمل‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬منفعة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬هي‭ ‬منفعة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬الكسب‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الاشتغال‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬سيُكسب‭ ‬المتطوع‭ ‬خبرة‭ ‬وسمعة‭ ‬ومكانة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بحجم‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬من‭ ‬وقته‭ ‬وجهده‭ ‬وكفاءة‭ ‬أدائه‭ ‬وجودته،‭ ‬ويحقق‭ ‬له‭ ‬الرضا‭ ‬النفسي‭ ‬ولأسرته‭ ‬الفخر،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬آفاقاً‭ ‬وأبواباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليصل‭ ‬إليها‭ ‬لولا‭ ‬اشتغاله‭ ‬به،‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬وكسب‭ ‬سمعة‭ ‬قد‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تطوّره‭ ‬وقد‭ ‬توصله‭ ‬إلى‭ ‬الكسب‭ ‬المادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتاحة‭ ‬فرص‭ ‬عملية‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتخطر‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬بال،‭ ‬كُلّ‭ ‬بحسب‭ ‬جهده‭ ‬وعمله‭.‬

لذا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬تنمية‭ ‬وعيهم‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وآثاره‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭ ‬ومسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬والعلم‭ ‬أن‭ ‬الاشتغال‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يُعد‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬صور‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬يعطي‭ ‬المواطن‭ ‬لوطنه‭ ‬حُباً‭ ‬وكرامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬مباشر‭.‬

وفي‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للمتطوعين‭ ‬أو‭ ‬يوم‭ ‬التطوع‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمتطوعين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عرفانا‭ ‬وشُكراً‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬وقتهم‭ ‬وجهدهم‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬تطوعية‭ ‬إنسانية‭ ‬وطنياً،‭ ‬أخذاً‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التطوعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬ستصب‭ ‬مجتمعة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الصالح‭ ‬الإنساني‭ ‬العالمي‭.‬

وتُمثّل‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬ منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني ‭ ‬الحاضنة‭ ‬الأولى‭ ‬والأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسأتناول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬غير‭ ‬السياسية‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الذي‭ ‬عهد‭ ‬بالإشراف‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬كلّ‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعة‭ ‬اختصاصه،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬للجمعيات‭ ‬عموما‭ ‬ولأماكن‭ ‬الإيواء‭ ‬وللأندية‭ ‬الثـقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجاليات‭ ‬الأجنبية‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تـنشئها‭ ‬الهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬والشركات‭ ‬وكذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬واعتبر‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬المختصة‭ ‬إدارياً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجمعيات‭ ‬الثـقافية‭ ‬والفنية‭ ‬الوطنية،‭ ‬واعتبر‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ (‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭) ‬المختصة‭ ‬إدارياً‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وباعتباري‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المهتمين‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وأتمتع‭ ‬بعضوية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومختلفة‭ ‬الأهداف،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يخضع‭ ‬إدارياً‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬والآخر‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة،‭ ‬بالتطرق‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬باعتبار‭ ‬تعاملي‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مستلزمات‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الملحوظ‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬والدور‭ ‬التوعوي‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬مقدّرة‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬المهمة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الشاب‭ ‬المستشار‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬الجمعيات‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬675‭) ‬جمعية،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستشارات‭ ‬المتخصصة‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬والفنية‭ ‬لهذه‭ ‬الجمعيات،‭ ‬وأشرفت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬اصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬والتصاريح‭ ‬المالية‭ ‬منها‭ ‬53‭ ‬تصريحا‭ ‬تتعلق‭ ‬بجمع‭ ‬المال‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬و22‭ ‬تصريحا‭ ‬تتعلق‭ ‬بتسلم‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬و25‭ ‬تصريحا‭ ‬تتعلق‭ ‬بإرسال‭ ‬الأموال،‭ ‬بجانب‭ ‬9‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬336‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬215‭ ‬منظمة‭ ‬أهلية،‭ ‬بجانب‭ ‬مهامها‭ ‬الأخرى‭ ‬الملتصقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بحقوق‭ ‬المواطن‭ ‬أهمها‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬غير‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الاشتراكات‭.‬

وبجانب‭ ‬اعتزازي‭ ‬بهذا‭ ‬الدور‭ ‬المشكور،‭ ‬وبهدف‭ ‬تطوير‭ ‬الجهود‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬يهمني‭ ‬هنا‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬وصول‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬باعتبارها‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬فيها،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬جهد‭ ‬مجتمعي‭ ‬متكامل‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مسألة‭ ‬الوعي‭ ‬تبقى‭ ‬دائماً‭ ‬هي‭ ‬الأصل‭ ‬والأساس،‭ ‬ويتحقق‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوعية‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬التي‭ ‬تُعزز‭ ‬وتنمي‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هدفاً‭ ‬دائماً‭ ‬ومستمراً‭ ‬لمواكبة‭ ‬المستجدات،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬المستهدف‭ ‬بالتوعية‭ ‬بها‭ ‬هم‭ ‬المواطنون‭ ‬والموظفون‭ ‬معاً‭.‬


Hanadi ‭_‬ aljowder@hotmail ‭.‬ com

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