شركة ((بوليماتيك)) الهندية للموصلات الإلكترونية تستثمر أكثر من 16 مليون دولار في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقطب مجلس التنمية الاقتصادية استثمارات مبدئية بقيمة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي من شركة «بوليماتيك» التي تخطط لتأسيس مصنع للموصلات الالكترونية في منطقة الحد الصناعية.
وجاء الإعلان ضمن الزيارة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية لجمهورية الهند، وتشمل مدن مومباي وبنغالور وتشيناي بهدف تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين من بيئة حيوية داعمة للأعمال وللتعريف ببيئة الاستثمار بالمملكة كونها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والصناعة في المنطقة.
وفي تصريح لنور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قالت فيه: «نرحب في مجلس التنمية الاقتصادية بشركة «بوليماتك» لتنضم إلى عدد من الشركات في القطاعات المتنوعة ضمن بيئة البحرين المواتية للأعمال، إذ تواصل البحرين جهودها لتحقيق رؤيتها نحو تطوير اقتصاد ذكي يركز على التحول الرقمي، وتعزيز البيئة ذات الجاهزية المستقبلية التي تمنح الأولوية لتطوير تقنيات الجيل التالي والتصنيع المتقدم إلى جانب ما تتميز به البحرين من مواهب ذات مهارات عالية. ويمكننا اعتبار قرار شركة «بوليماتك» بإنشاء مصنع للموصلات الالكترونية في البحرين بمثابة العلامة الفارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها البحرين، ونأمل أن يسهم ذلك في إعطاء دفعة للابتكار والتقدم التكنولوجي عبر مختلف القطاعات، ما يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني».
وسيقوم مصنع «بوليماتك» في البحرين، الذي من المقرر أن يتم إنشاؤه تحت الاسم التجاري «أتري»، بإنتاج مكونات أساسية لشبكات الجيل الخامس والسادس، ما يضع البحرين لاعبا رئيسيا في سلسلة القيمة العالمية للموصلات الالكترونية، وهو القطاع الذي أصبح لا غنى عنه في عالمنا الرقمي اليوم، حيث تعد الموصلات الالكترونية من العناصر الأساسية للأجهزة والصناعات الحديثة على نطاق واسع، التي تعمل في تشغيل جميع المنتجات من الهواتف الذكية حتى المركبات الكهربائية، ويشكل هذا المصنع الخطوة الأولى لـ«بوليماتك» نحو توسعة حضورها العالمي بما يتواكب مع التزامها بالتنمية المستدامة القائمة على البحث.
وفي تصريح لـ«إيسوارا راو ناندام» العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«بوليماتك الكترونيكس» قال فيه: «يسعدنا أن نتوسع في مملكة البحرين مستفيدين من خبرتنا في مجال صناعة الموصلات الالكترونية، حيث تتيح لنا المملكة الموقع الاستراتيجي وإمكانية الوصول السهل إلى أسواق المنطقة، إذ يتماشى تأسيس مصنعنا في البحرين مع أهدافنا للتوسع عالمياً، وسيسمح لنا بالاستفادة من الطلب الدولي المتنامي والمساهمة في مشهد الابتكار في البحرين والمنطقة».
من جانبه قال علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية: «يأتي نجاحنا في جذب هذه المحفظة القوية من الاستثمارات مدعوماً بجهود فريق البحرين التي تعكس الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للحفاظ على بيئة استثمارية جذابة مواتية للأعمال. ونحن نسعى لدعم نجاح هذه الاستثمارات محلياً لتعزز من حضورها عالمياً، إذ تعتبر مرونة فريق البحرين عنصراً أساسياً فيما تحظى به المملكة من قيمة وقدرة تنافسية في ظل بيئة عالمية تشهد تنافساً متزايداً، وذلك إلى جانب ما تتميز به المملكة من موقع استراتيجي ومنظومة تنظيمية متقدمة».
وسيسهم استثمار شركة «بوليماتك» بشكل أكبر في تعزيز وتطور قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتناميين في البحرين، كما سيسهم في دعم مسيرة المملكة المتواصلة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وهدفها المتمثل في أن تصبح مركزاً للابتكار والتميز التكنولوجي في المنطقة.
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