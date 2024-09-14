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شركة ((بوليماتيك)) الهندية للموصلات الإلكترونية تستثمر أكثر من 16 مليون دولار في البحرين

9/14/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقطب‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬استثمارات‭ ‬مبدئية‭ ‬بقيمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوليماتيك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لتأسيس‭ ‬مصنع‭ ‬للموصلات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬الصناعية‭.‬

وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬ضمن‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬وتشمل‭ ‬مدن‭ ‬مومباي‭ ‬وبنغالور‭ ‬وتشيناي‭ ‬بهدف‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬حيوية‭ ‬داعمة‭ ‬للأعمال‭ ‬وللتعريف‭ ‬ببيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمملكة‭ ‬كونها‭ ‬مركزاً‭ ‬إقليمياً‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لنور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬بوليماتك‮»‬‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المتنوعة‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬البحرين‭ ‬المواتية‭ ‬للأعمال،‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬اقتصاد‭ ‬ذكي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬ذات‭ ‬الجاهزية‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬الأولوية‭ ‬لتطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬والتصنيع‭ ‬المتقدم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مواهب‭ ‬ذات‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭. ‬ويمكننا‭ ‬اعتبار‭ ‬قرار‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوليماتك‮»‬‭ ‬بإنشاء‭ ‬مصنع‭ ‬للموصلات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بمثابة‭ ‬العلامة‭ ‬الفارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬البحرين،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وسيقوم‭ ‬مصنع‭ ‬‮«‬بوليماتك‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬تحت‭ ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬‮«‬أتري‮»‬،‭ ‬بإنتاج‭ ‬مكونات‭ ‬أساسية‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬لاعبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬القيمة‭ ‬العالمية‭ ‬للموصلات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وهو‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬الرقمي‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الموصلات‭ ‬الالكترونية‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬للأجهزة‭ ‬والصناعات‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬حتى‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬المصنع‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬لـ«بوليماتك‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬توسعة‭ ‬حضورها‭ ‬العالمي‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البحث‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«إيسوارا‭ ‬راو‭ ‬ناندام‮»‬‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بوليماتك‭ ‬الكترونيكس‮»‬‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتوسع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الموصلات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬المملكة‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬السهل‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬يتماشى‭ ‬تأسيس‭ ‬مصنعنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬للتوسع‭ ‬عالمياً،‭ ‬وسيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬الدولي‭ ‬المتنامي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬المديفع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬نجاحنا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬هذه‭ ‬المحفظة‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬مدعوماً‭ ‬بجهود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬جذابة‭ ‬مواتية‭ ‬للأعمال‭. ‬ونحن‭ ‬نسعى‭ ‬لدعم‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬محلياً‭ ‬لتعزز‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬عالمياً،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬مرونة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬فيما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬وقدرة‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬عالمية‭ ‬تشهد‭ ‬تنافساً‭ ‬متزايداً،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬ومنظومة‭ ‬تنظيمية‭ ‬متقدمة‮»‬‭.‬

وسيسهم‭ ‬استثمار‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوليماتك‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطور‭ ‬قطاعي‭ ‬الصناعة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المتناميين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬المتواصلة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬وهدفها‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مركزاً‭ ‬للابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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