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تأجير وتركيب شاشة رقمية لجسر الترحيب بحلبة البحرين

9/14/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

طرحت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬عدة‭ ‬مناقصات‭ ‬تشمل‭ ‬مناقصة‭ ‬لتأجير‭ ‬وتركيب‭ ‬شاشة‭ ‬رقمية‭ ‬لجسر‭ ‬الترحيب‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين،‭ ‬مدتها‭ ‬سنتان،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬الموردين‭ ‬المؤهلين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحاتهم‭ ‬لتأجير‭ ‬وتركيب‭ ‬وصيانة‭ ‬شاشة‭ ‬رقمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬ليتم‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الترحيب‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬الحلبة‭. ‬

جميع‭ ‬المواصفات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬مذكورة‭ ‬في‭ ‬مستندات‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬حلبة‭ ‬البجرين‭ ‬الدولية‭ ‬مناقصة‭ ‬مدتها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬لطباعة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لشركاء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لتالي‭.‬

وترغب‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬إنتاج‭ ‬مؤهلة‭ ‬لإدارة‭ ‬وطباعة‭ ‬وتركيب‭ ‬وإزالة‭ ‬مواد‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الخارجية‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬حسب‭ ‬المتطلبات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مناقصة‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬محطتين‭ ‬للتناضح‭ ‬العكسي‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لتالي‭.‬

ترغب‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬مقاول‭ ‬مؤهل‭ ‬وذي‭ ‬خبرة‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬محطتين‭ ‬للتناضح‭ ‬العكسي‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المياه‭. ‬جميع‭ ‬المواصفات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬مذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

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