تأجير وتركيب شاشة رقمية لجسر الترحيب بحلبة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
طرحت حلبة البحرين الدولية في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات عدة مناقصات تشمل مناقصة لتأجير وتركيب شاشة رقمية لجسر الترحيب بحلبة البحرين، مدتها سنتان، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 29 سبتمبر على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب شركة حلبة البحرين الدولية في دعوة الموردين المؤهلين إلى تقديم مقترحاتهم لتأجير وتركيب وصيانة شاشة رقمية عالية الجودة ليتم وضعها على جسر الترحيب عند مدخل الحلبة.
جميع المواصفات والمتطلبات مذكورة في مستندات المناقصة.
كما طرحت حلبة البجرين الدولية مناقصة مدتها سنة واحدة لطباعة العلامات التجارية لشركاء حلبة البحرين الدولية، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 29 سبتمبر على ان يتم فتح المظاريف في اليوم لتالي.
وترغب شركة حلبة البحرين الدولية في تعيين شركة إنتاج مؤهلة لإدارة وطباعة وتركيب وإزالة مواد العلامات التجارية الخارجية المتنوعة في حلبة البحرين الدولية حسب المتطلبات المذكورة في وثائق المناقصة.
كما طرحت حلبة البحرين الدولية مناقصة لتشغيل وصيانة محطتين للتناضح العكسي لمدة ثلاث سنوات، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 29 سبتمبر على ان يتم فتح المظاريف في اليوم لتالي.
ترغب شركة حلبة البحرين الدولية في تعيين مقاول مؤهل وذي خبرة لتشغيل وصيانة محطتين للتناضح العكسي لمدة ثلاث سنوات، كل محطة لديها القدرة على إنتاج 500 متر مكعب من المياه. جميع المواصفات والمتطلبات مذكورة في وثائق المناقصة.
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