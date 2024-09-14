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الدوري الألماني: ليفركوزن يكتسح هوفنهايم 4 - 1

9/14/2024 3:40:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 14 ـ 9 ـ (كونا) -- اكتسح حامل اللقب (باير ليفركوزن) اليوم السبت نظيره (هوفنهايم) بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وبهذا الفوز يستعيد (ليفركوزن) بريقه ويحقق فوزا عريضا على ملعب (راين نيكار أرينا).
وأنهى (ليفركوزن) الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما الفرنسي مارتن تيريير والنيجيري فيكتور بونيفاس في الدقيقتين ال 17 وال 30 ثم رد ميرجيم بيريشا بهدف لهوفنهايم في الدقيقة ال37.
وحصل (ليفركوزن) على ضربة جزاء ليسجل منها فلوريان فيرتز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة ال 71.
وسجل بونيفاس الهدف اثاني له والرابع لليفركوزن في الدقيقة ال 75.
وفي باقي المباريات فاز (شتوتغارت) على مضيفه (بوروسيا مونشنغلادباخ) بثلاثة أهداف لهدف و(اينتراخت فرانكفورت) على مضيفه (فولفسبورج) بهدفين لهدف و(فرايبورغ) على ضيفه (بوخوم) بهدفين لهدف فيما تعادل (لايبزغ) سلبيا مع ضيفه (أونيون برلين).
وكان (بوروسيا دورتموند) قد افتتح المرحلة أمس بفوز على (هايدنهايم) بأربعة أهداف لهدفين.
وبعد قليل سيواجه الوافد الجديد (هولشتاين كيل) ضيفه (بايرن ميونيخ).
ويختتم الأسبوع الثالث غدا الأحد بلقائين يواجه (آوغسبورغ) في الأول الوافد الجديد (سانت باولي) فيما يلعب (ماينتس) في الثاني أمام (بريمن). (النهاية)

ع ن ج



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