الدوري الألماني: ليفركوزن يكتسح هوفنهايم 4 - 1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين ـ 14 ـ 9 ـ (كونا) -- اكتسح حامل اللقب (باير ليفركوزن) اليوم السبت نظيره (هوفنهايم) بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وبهذا الفوز يستعيد (ليفركوزن) بريقه ويحقق فوزا عريضا على ملعب (راين نيكار أرينا).
وأنهى (ليفركوزن) الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما الفرنسي مارتن تيريير والنيجيري فيكتور بونيفاس في الدقيقتين ال 17 وال 30 ثم رد ميرجيم بيريشا بهدف لهوفنهايم في الدقيقة ال37.
وحصل (ليفركوزن) على ضربة جزاء ليسجل منها فلوريان فيرتز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة ال 71.
وسجل بونيفاس الهدف اثاني له والرابع لليفركوزن في الدقيقة ال 75.
وفي باقي المباريات فاز (شتوتغارت) على مضيفه (بوروسيا مونشنغلادباخ) بثلاثة أهداف لهدف و(اينتراخت فرانكفورت) على مضيفه (فولفسبورج) بهدفين لهدف و(فرايبورغ) على ضيفه (بوخوم) بهدفين لهدف فيما تعادل (لايبزغ) سلبيا مع ضيفه (أونيون برلين).
وكان (بوروسيا دورتموند) قد افتتح المرحلة أمس بفوز على (هايدنهايم) بأربعة أهداف لهدفين.
وبعد قليل سيواجه الوافد الجديد (هولشتاين كيل) ضيفه (بايرن ميونيخ).
ويختتم الأسبوع الثالث غدا الأحد بلقائين يواجه (آوغسبورغ) في الأول الوافد الجديد (سانت باولي) فيما يلعب (ماينتس) في الثاني أمام (بريمن). (النهاية)
ع ن ج
MENAFN14092024000071011013ID1108674061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.