وزير الشباب يهنئ منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين لإحرازه برونزية آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 9 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري منتخب
الكويت لكرة اليد للناشئين لفوزه بالميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025.
وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي
إن هذا الفوز لـ "ناشئي أزرق اليد" يعد تتويجا لإدائهم المميز بالبطولة بعد أن ضمنوا قبل أيام تأهلهم لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في سلوفينيا العام المقبل بعد بلوغهم الدور نصف النهائي وأشاد بما قدمه لاعبو منتخب الكويت الوطني طيلة مباريات
البطولة ومقارعتهم لأبطال آسيا باللعبة معتبرا ان انجازات كرة اليد الكويتية تجسد التعاون والعمل المميز الذي يتميز به عمل منظومة اللعبة بالكويت من منتسبي أتحاد اللعبة والأندية.
وثمن عاليا الدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة الكويتية من لدن القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم ما أدى إلى تواصل الانجازات الرياضية بمختلف الالعاب مؤكدا تقديم الهيئة العامة للرياضة كل الدعم للاتحادات والأندية الرياضية المتفوقة لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.
وأحرز منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين اليوم الميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية بعدما فاز على نظيره السعودي بنتيجة (30-26) في ختام البطولة المقامة في العاصمة الأردنية عمان.
وقدم الفريقان أداء جيدا اتسم بالندية والإثارة وتوالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى فيما بينهم وحسم المنتخب الكويتي اللقاء لصالحه وقدم لاعبو المنتخب مباراة قوية وحماسية ولعبوا بمستوى فني عال.
وحصل لاعب المنتخب الكويتي للناشئين يوسف مدوه على جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الأخيرة أمام المنتخب السعودي.
وحقق المنتخب الياباني المركز الأول في البطولة بعد فوزه على المنتخب الكوري بنتيجة (26-24) وذلك في اللقاء الذي قادته الحكمتان الدوليتان الكويتيتان دلال النسيم ومعالي العنزي في المباراة النهائية للبطولة.
وحل المنتخب السعودي في المركز الرابع والبحريني بالمركز الخامس الإيراني بالمركز السادس والمنتخب الأردني بالمركز السابع. (النهاية) ف ش ا / ه س ص
MENAFN14092024000071011013ID1108674059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.