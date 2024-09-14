Sunday, 15 September 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الشباب يهنئ منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين لإحرازه برونزية آسيا

9/14/2024 3:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 9 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين لفوزه بالميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025.
وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي إن هذا الفوز لـ "ناشئي أزرق اليد" يعد تتويجا لإدائهم المميز بالبطولة بعد أن ضمنوا قبل أيام تأهلهم لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في سلوفينيا العام المقبل بعد بلوغهم الدور نصف النهائي وأشاد بما قدمه لاعبو منتخب الكويت الوطني طيلة مباريات البطولة ومقارعتهم لأبطال آسيا باللعبة معتبرا ان انجازات كرة اليد الكويتية تجسد التعاون والعمل المميز الذي يتميز به عمل منظومة اللعبة بالكويت من منتسبي أتحاد اللعبة والأندية.
وثمن عاليا الدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة الكويتية من لدن القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم ما أدى إلى تواصل الانجازات الرياضية بمختلف الالعاب مؤكدا تقديم الهيئة العامة للرياضة كل الدعم للاتحادات والأندية الرياضية المتفوقة لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.
وأحرز منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين اليوم الميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية بعدما فاز على نظيره السعودي بنتيجة (30-26) في ختام البطولة المقامة في العاصمة الأردنية عمان.
وقدم الفريقان أداء جيدا اتسم بالندية والإثارة وتوالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى فيما بينهم وحسم المنتخب الكويتي اللقاء لصالحه وقدم لاعبو المنتخب مباراة قوية وحماسية ولعبوا بمستوى فني عال.
وحصل لاعب المنتخب الكويتي للناشئين يوسف مدوه على جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الأخيرة أمام المنتخب السعودي.
وحقق المنتخب الياباني المركز الأول في البطولة بعد فوزه على المنتخب الكوري بنتيجة (26-24) وذلك في اللقاء الذي قادته الحكمتان الدوليتان الكويتيتان دلال النسيم ومعالي العنزي في المباراة النهائية للبطولة.
وحل المنتخب السعودي في المركز الرابع والبحريني بالمركز الخامس الإيراني بالمركز السادس والمنتخب الأردني بالمركز السابع. (النهاية) ف ش ا / ه س ص

MENAFN14092024000071011013ID1108674059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث