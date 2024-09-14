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الرئيس التركي: فلسطين تشهد مجزرة كما حدث في البوسنة والهرسك

9/14/2024 3:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 14 - 9 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مجزرة شبيهة بالتي وقعت في البوسنة والهرسك خلال تسعينيات القرن الماضي.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني دينيس بيتشيروفيتش "نشهد في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم مجزرة شبيهة بالتي وقعت في البوسنة والهرسك خلال التسعينيات".
وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص باعتراف الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس أردوغان على أن "مرتكبي ما تشهده غزة سيحاسبون كما أدين مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية في سربرنيتسا بالمحاكم الدولية".
وأردف "سنحاسب أمام العدالة قتلة الناشطة التركية الأمريكية) عائشة نور التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب أكثر من 41 ألفا من إخوتنا وأخواتنا في غزة".
ولفت أردوغان إلى أنه سيواصل جهوده الرامية إلى ضمان عدم نسيان الإبادة الجماعية من قبل الأجيال القادمة عملا بالإلهام الذي يستمده من مقولة الزعيم البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش أن "الإبادة الجماعية التي تنسى سوف تتكرر".
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه بحث مع بيتشيروفيتش بشكل مفصل العلاقات بين تركيا والبوسنة والهرسك والتي تتمتع بسمة خاصة.
وذكر أنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية وخاصة منطقة البلقان ولفت إلى أن المحادثات ركزت أيضا على الإبادة الجماعية في غزة والخطوات التي ستتخذها الأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن تركيا وقفت دائما إلى جانب البوسنة والهرسك منذ إعلان استقلالها وستواصل القيام بذلك.
وأضاف "إننا نواصل بكل حزم دعمنا القوي لوحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها".
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية قال أردوغان إن تركيا تتوقع أن يصل حجم تجارتها الثنائية مع البوسنة والهرسك إلى مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري. (النهاية)

ط ا / ه س ص



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