الرئيس التركي: فلسطين تشهد مجزرة كما حدث في البوسنة والهرسك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 14 - 9 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مجزرة شبيهة بالتي وقعت في البوسنة والهرسك خلال تسعينيات القرن الماضي.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني دينيس بيتشيروفيتش "نشهد في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم مجزرة شبيهة بالتي وقعت في البوسنة والهرسك خلال التسعينيات".
وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص باعتراف الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس أردوغان على أن "مرتكبي ما تشهده غزة سيحاسبون كما أدين مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية في سربرنيتسا بالمحاكم الدولية".
وأردف "سنحاسب أمام العدالة قتلة الناشطة التركية الأمريكية) عائشة نور التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب أكثر من 41 ألفا من إخوتنا وأخواتنا في غزة".
ولفت أردوغان إلى أنه سيواصل جهوده الرامية إلى ضمان عدم نسيان الإبادة الجماعية من قبل الأجيال القادمة عملا بالإلهام الذي يستمده من مقولة الزعيم البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش أن "الإبادة الجماعية التي تنسى سوف تتكرر".
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه بحث مع بيتشيروفيتش بشكل مفصل العلاقات بين تركيا والبوسنة والهرسك والتي تتمتع بسمة خاصة.
وذكر أنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية وخاصة منطقة البلقان ولفت إلى أن المحادثات ركزت أيضا على الإبادة الجماعية في غزة والخطوات التي ستتخذها الأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن تركيا وقفت دائما إلى جانب البوسنة والهرسك منذ إعلان استقلالها وستواصل القيام بذلك.
وأضاف "إننا نواصل بكل حزم دعمنا القوي لوحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها".
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية قال أردوغان إن تركيا تتوقع أن يصل حجم تجارتها الثنائية مع البوسنة والهرسك إلى مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري. (النهاية)
ط ا / ه س ص
MENAFN14092024000071011013ID1108674058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.