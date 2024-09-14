دوري زين الممتاز: الكويت يفوز على النصر 5- 1 ويتمسك بالصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 9 (كونا) -- فاز نادي الكويت اليوم السبت على نظيره النصر بنتيجة (5 - 1) ضمن مباريات
الجولة الرابعة من الدوري
الكويتي الممتاز لكرة القدم
(دوري زين) التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة.
وكشر الكويت عن انيابه مبكرا عندما افتتح التسجيل بالدقيقة العاشرة عبر لاعبه طه الخنيسي ليضيف بعدها عمرو عبد الفتاح الهدف الثاني بالدقيقة الـ 23 ثم اختتم زميلهم يحيى جبران أهداف الشوط الأول بعد تسجيله الهدف الثالث بالدقيقة الـ 38.
وفي الشوط الثاني ضاعف الكويت النتيجة عبر لاعبه طه الخنيسي ليسجل الهدف الرابع لفريقه والثاني له بالدقيقة الـ 52 ثم سجل اللاعب ابراهيم كميل الهدف الخامس بالدقيقة الـ 78 فيما سجل للنصر اللاعب فواز المبيلش هدف فريقه الوحيد بالدقيقة الـ 67.
وبذلك رفع الكويت رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب في حين بقي النصر على نقاطه الثلاث بالمركز التاسع. (النهاية) س ع د / ه س ص
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