مقتل ستة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم السبت أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم (خيبر بختونخوا) الشمالي على الحدود مع أفغانستان.
وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في الاقليم المذكور أنور شهزادة لوسائل الإعلام إن خمسة من الضحايا هم من نفس الأسرة بعدما انهار منزلهم مشيرا الى أن من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.
ونصح المتحدث السياح والسكان المحليين بتجنب السفر غير الضروري في ظل الظروف الجوية الحالية لعدم تعرضهم لأي حادث مؤسف.
ومنذ الأول من يوليو الماضي فقد 107 أشخاص حياتهم وأصيب 146 آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في تلك المنطقة. (النهاية)
س ب ك / ر ج
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