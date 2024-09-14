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مقتل ستة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في شمال باكستان

9/14/2024 3:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم السبت أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم (خيبر بختونخوا) الشمالي على الحدود مع أفغانستان.
وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في الاقليم المذكور أنور شهزادة لوسائل الإعلام إن خمسة من الضحايا هم من نفس الأسرة بعدما انهار منزلهم مشيرا الى أن من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.
ونصح المتحدث السياح والسكان المحليين بتجنب السفر غير الضروري في ظل الظروف الجوية الحالية لعدم تعرضهم لأي حادث مؤسف.
ومنذ الأول من يوليو الماضي فقد 107 أشخاص حياتهم وأصيب 146 آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في تلك المنطقة. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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