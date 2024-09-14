اللجنة الخماسية بشأن لبنان تشدد على أهمية ملء الشغور الرئاسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 14 - 9 (كونا) -- شدد سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان اليوم السبت على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لما يسببه الشغور الرئاسي من "خطر على لبنان".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن اعضاء اللجنة الخماسية خلال اجتماعهم في قصر الصنوبر تأكيدهم ان الاجتماع "يشكل فرصة للتشديد على وحدة اللجنة الخماسية اذ يشكل انعقادها اهمية" بسبب الظروف التي مر فيها لبنان خلال الفترة المنصرمة.
وأكدت اللجنة على مواكبة اللبنانيين "لإيجاد حل للشغور الرئاسي" معربين عن وجهة نظر المجتمع الدولي بأن "الأوضاع لا يمكن أن تظل على حالها".
وتتألف اللجنة الخماسية من سفراء كل من السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وهي تعمل منذ انبثاقها على انهاء الفراغ الرئاسي واجراء انتخابات رئاسية في لبنان اضافة الى اجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية اللبنانية لتقريب وجهات النظر.
ويعاني لبنان من شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ نهاية اكتوبر 2022 على الرغم من محاولات مجلس النواب المتكررة لانتخاب رئيس جديد وعدم نجاحه بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح واحد. (النهاية)
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