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اللجنة الخماسية بشأن لبنان تشدد على أهمية ملء الشغور الرئاسي

9/14/2024 3:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 9 (كونا) -- شدد سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان اليوم السبت على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لما يسببه الشغور الرئاسي من "خطر على لبنان".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن اعضاء اللجنة الخماسية خلال اجتماعهم في قصر الصنوبر تأكيدهم ان الاجتماع "يشكل فرصة للتشديد على وحدة اللجنة الخماسية اذ يشكل انعقادها اهمية" بسبب الظروف التي مر فيها لبنان خلال الفترة المنصرمة.
وأكدت اللجنة على مواكبة اللبنانيين "لإيجاد حل للشغور الرئاسي" معربين عن وجهة نظر المجتمع الدولي بأن "الأوضاع لا يمكن أن تظل على حالها".
وتتألف اللجنة الخماسية من سفراء كل من السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وهي تعمل منذ انبثاقها على انهاء الفراغ الرئاسي واجراء انتخابات رئاسية في لبنان اضافة الى اجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية اللبنانية لتقريب وجهات النظر.
ويعاني لبنان من شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ نهاية اكتوبر 2022 على الرغم من محاولات مجلس النواب المتكررة لانتخاب رئيس جديد وعدم نجاحه بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح واحد. (النهاية)

ف ز / ف ا س



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