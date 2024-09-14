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انطلاق حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

9/14/2024 3:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 14 - 9 (كونا) - انطلقت اليوم السبت في تونس حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.
وذكرت وكالة (تونس أفريقيا) للانباء أن الحملات تتواصل حتى يوم الرابع من أكتوبر المقبل أي قبل يومين من الاقتراع.
وأقرت هيئة الانتخابات أهلية ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي الى ولاية ثانية ورئيس حزب (حركة الشعب) زهير المغزاوي ورئيس (حركة عازمون) العياشي زمال.
وبدأ المغزاوي حملته اليوم من ولاية الكاف غرب تونس بينما لا يزال المرشح الثالث العياشي زمال قيد الايقاف حيث إنه ملاحق في عدة قضايا ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وتكاد تخلو الشوارع في اليوم الأول من أي اشارات لحملات انتخابية لسباق رئاسي يتوقع أن يهيمن عليه الرئيس سعيد.
وكانت الحملة الانتخابية قد بدأت بالفعل قبل يومين في الخارج حيث يقيم ما يقارب 8ر1 مليون مهاجر تونسي معظمهم في الدول الأوروبية من بينهم نحو 620 ألف ناخب. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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