انطلاق حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 14 - 9 (كونا) - انطلقت اليوم السبت في تونس حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.
وذكرت وكالة (تونس أفريقيا) للانباء أن الحملات تتواصل حتى يوم الرابع من أكتوبر المقبل أي قبل يومين من الاقتراع.
وأقرت هيئة الانتخابات أهلية ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي الى ولاية ثانية ورئيس حزب (حركة الشعب) زهير المغزاوي ورئيس (حركة عازمون) العياشي زمال.
وبدأ المغزاوي حملته اليوم من ولاية الكاف غرب تونس بينما لا يزال المرشح الثالث العياشي زمال قيد الايقاف حيث إنه ملاحق في عدة قضايا ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وتكاد تخلو الشوارع في اليوم الأول من أي اشارات لحملات انتخابية لسباق رئاسي يتوقع أن يهيمن عليه الرئيس سعيد.
وكانت الحملة الانتخابية قد بدأت بالفعل قبل يومين في الخارج حيث يقيم ما يقارب 8ر1 مليون مهاجر تونسي معظمهم في الدول الأوروبية من بينهم نحو 620 ألف ناخب. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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