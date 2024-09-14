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وزارة الصحة: عودة تحميل الإجازات المرضية الإلكترونية عبر تطبيق (سهل)

9/14/2024 3:40:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 14 – 9 (كونا) -– أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن إمكانية استخدام الخدمة الرقمية للإجازة المرضية عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).
وأشارت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) إلى إمكانية تحميل الإجازات المرضية الالكترونية والإجازات التي تم طلبها وتسجيلها ووصلت للمستخدمين عبر قائمة الاشعارات في التطبيق خلال الأيام الماضية.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تعرض أحد أنظمتها لخلل فني فجر السبت الماضي مضيفة انها قامت بتفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة والعمل جار لتقييم مستوى الخلل.
كما أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل بعض أعمالها للمعاملات الورقية لحين إصلاح الخلل.(النهاية)

م ر ف / ف ا س


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