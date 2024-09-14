وزارة الصحة: عودة تحميل الإجازات المرضية الإلكترونية عبر تطبيق (سهل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 14 – 9 (كونا) -– أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن إمكانية استخدام الخدمة الرقمية للإجازة المرضية عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).
وأشارت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
(اكس) إلى إمكانية تحميل الإجازات المرضية الالكترونية والإجازات التي تم طلبها وتسجيلها ووصلت للمستخدمين عبر قائمة الاشعارات في التطبيق خلال الأيام الماضية.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تعرض أحد أنظمتها لخلل فني فجر السبت الماضي مضيفة انها قامت بتفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة والعمل جار لتقييم مستوى الخلل.
كما أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل بعض أعمالها للمعاملات الورقية لحين إصلاح الخلل.(النهاية)
م ر ف / ف ا س
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