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الرئيس التونسي يمدد قرار المنطقة الجنوبية العازلة مع ليبيا والجزائر

9/14/2024 3:40:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 14 - 9 (كونا) -- مدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت قرار إعلان منطقة الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا والجزائر "منطقة عسكرية عازلة" عاما آخر.
وبثت وكالة تونس إفريقيا للأنباء القرار المذكور بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويعني إعلان المنطقة الجنوبية مع ليبيا والجزائر "منطقة عسكرية عازلة" أن تنظيم إجراءات الدخول والخروج إلى تلك المنطقة يخضع لإدارة السلطات العسكرية.
وبدأ العمل بهذا القرار لأول مرة في 29 أغسطس 2013 "في ذروة مكافحة الإرهاب بهدف تشديد الرقابة على عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود" بحسب السلطات التونسية. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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