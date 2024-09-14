الرئيس التونسي يمدد قرار المنطقة الجنوبية العازلة مع ليبيا والجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 14 - 9 (كونا) -- مدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت قرار إعلان منطقة الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا والجزائر "منطقة عسكرية عازلة" عاما آخر.
وبثت وكالة تونس إفريقيا للأنباء القرار المذكور بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويعني إعلان المنطقة الجنوبية مع ليبيا والجزائر "منطقة عسكرية عازلة" أن تنظيم إجراءات الدخول والخروج إلى تلك المنطقة يخضع لإدارة السلطات العسكرية.
وبدأ العمل بهذا القرار لأول مرة في 29 أغسطس 2013 "في ذروة مكافحة الإرهاب بهدف تشديد الرقابة على عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود" بحسب السلطات التونسية. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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