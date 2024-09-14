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25 طبيبا واستشاريا بمؤتمر أمراض الدم

9/14/2024 3:35:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم تجمع المدينة المنورة الصحي، ممثلًا بمستشفى الملك فهد، مؤتمر أمراض الدم الحميدة الثالث، بمشاركة 25 متحدثا من الأطباء والاستشاريين المختصين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، ويقام المؤتمر على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 27-28 سبتمبر الجاري بفندق ((أوبروي المدينة)) للتوعية بأمراض الدم الحميدة والوراثية، مستعرضا آخر ما توصل له الطب في أمراض الدم وطرق العلاج والأبحاث العلمية، بهدف زيادة التوعية والتثقيف وتبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين.
وأوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة إنشراح برناوي، رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، أن المؤتمر يأتي تواكبا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الدم، متضمنا عدد 17 جلسة تعليمية يقدمها 25 طبيبًا متحدثًا من الاستشاريين المختصين بهذا المجال، حيث سيناقش مستجدات أمراض الدم الحميدة والوراثية وطرق علاجها، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع صحي وفقا لأحدث المعايير الصحية العالمية، مبينة أن المؤتمر سيبحث المصاعب التي تواجه الأطباء في علاج بعض الحالات المستعصية، كما يستعرض أحدث الدراسات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض الدم، من خلال محتوى علمي وطبي كبير، سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو المحاضرات المتنوعة وورش العمل.

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