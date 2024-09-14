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ضيوفنا أولوية.. السياحة تطلق حملة موجهة لمرافق الضيافة السياحية

9/14/2024 3:35:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة السياحة حملة وطنية بعنوان "ضيوفنا أولوية" لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات.
وبدأت المرحلة الأولى من الحملة بداية شهر سبتمبر بسلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي تتفاعل فيها جميع أطراف المنظومة السياحية والمرافق العاملة في القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار الوافدين والمحليين في مختلف مناطق المملكة.
وتعكس الحملة سعي وزارة السياحة بالارتقاء بالقطاع بمختلف مكوّناته، وضمان تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحسين خدمات الضيافة وضمان جودتها عبر التواصل المباشر مع الأطراف المعنية، وتفعيل الحضور الميداني لفرق الوزارة وزياراتها لمرافق الضيافة السياحية المرخّصة التي بلغ عددها 3,798 مرفقًا حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2024م, مشدّدًة على أهمية التزام مرافق الضيافة بمعايير تراخيص وتصنيف مرافق الضيافة السياحية واشتراطاتها.
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن حملة "ضيوفنا أولوية" أُطلقت لتكون دعوةً لجميع الأطراف العاملة في قطاع السياحة للتعاون مع الوزارة في ضمان الامتثال باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تسهم مباشرة في تحقيق الرؤية الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وقال: "إن شعار الحملة يعكس قيم الضيافة وحسن الاستقبال المتجذّرة في ثقافتنا وهويتنا التي نؤكّد عليها بامتثال المرافق لمعايير السياحة كافة، وتشجيعها على إعطاء الأولوية المطلقة لراحة الضيوف وسلامتهم وإثراء تجاربهم لذلك نعمل في هذه الحملة على توضيح أهمية الالتزام وأثره على المستوى الوطني، بالتوازي مع التشديد على حقوق السائح وإثراء تجربته، وتوضيح إجراءات التراخيص والتصنيف، وإبراز العواقب النظامية لعدم الالتزام".
ومع تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي 109 ملايين سائح، تأتي هذه الحملة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة السياحة لتطوير القطاع بمختلف جوانبه وتحسين تجارب الضيوف, كما تؤكد الوزارة لجميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة استعدادها للإجابة عن أي استفسارات، وتلقّي الملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

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