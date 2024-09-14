Sunday, 15 September 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فنانات يعترفن: عدوك عدو الكار!

9/14/2024 3:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
تبدو العلاقات في الوسط الفني في لبنان مختلفة عما هي عليه في بلدان عربية أخرى، لاسيما في ظل قناعة انتهى إليها فنانون بعد تجارب، وهي أن مقولة «عدوك عدو الكار» هي أكثر من صحيحة وتنطبق على فناني لبنان الذين تجمعهم المصلحة أحيانا لا الصداقة.
البداية مع الفنانة إليسا التي تؤمن بمقولة «عدوك عدو الكار»، وهي تنظر إلى الأمر على كونه بديهيا، وتقول: من الطبيعي قيام منافسة وحروب بين الفنانين، وأنا لا أرى خطأ في هذا الواقع، لكني شخصيا ما عدت أتأثر بها أو أتضايق منها، حتى أني لا أبحث عن الطرف الذي يقف وراء هجوم الجيوش الإلكترونية علي، وما يعنيني فقط هو فني واحترام جمهوري وتقديم نفسي بطريقة جميلة صوتا وصورة.
الفنانة سيرين عبدالنور، خرجت بخلاصة من تجاربها، وهي أن الصداقات في الوسط الفني لا وجود لها، بل يمكن الحديث عن زمالة، وتضيف: عندما تكون هناك منافسة، لا يعود يصح الحديث عن صداقة، وحتى صداقات الحياة لا فقط بين أبناء المهنة الواحدة ليست كما تخيلتها، يعني الصديق الذي يقف مع الآخر في الحلوة والمرة ويكون إلى جانبه من دون مصلحة ليس موجودا، وأنا اليوم لا أتوقع شيئا من أحد كي لا أشعر بالأذى والخذلان.
الفنانة كارول سماحة، هي صديقة لعدد كبير من النجمات في مصر في مقدمهن الممثلة إلهام شاهين والمخرجة بتول عرفة، وغالبا ما تشاهد بصحبتهن، في حين أن صداقاتها مع الوسط الفني في لبنان شبه معدومة، باستثناء صداقة حقيقية مع الفنانة ماجدة الرومي التي تلتقيها في كل مرة تزور مصر. وتأسف كارول لكون الوسط الفني في لبنان يخلو من الصداقات الحقيقية بنسبة 95% ويقتصر على المجاملات، بينما في مصر تغلب في رأيها المحبة الحقيقية والعلاقات الإنسانية على أي شيء آخر في الوسط الفني.
الممثلة نادين الراسي، بدورها تؤمن بمقولة «عدوك عدو الكار»، وترى بالتالي أنه لا توجد صداقة حقيقية في الوسط الفني، وأن علاقة الفنانين ببعضهم يشوبها الكذب من أجل المصالح. وبحسب نادين، فإن العلاقات لم تعد كما قبل لأنها أصبحت محصورة عبر «السوشيال ميديا» عن طريق الـ «Like» والـ «Comments».
الفنانة نيكول سابا، نفت أيضا وجود صداقات في الوسط الفني، مطالبة بعدم تصديق كل من يدعي وجود صداقات في هذا المجال، وقالت إن العلاقة بين الفنانين تتمثل بالزمالة والاحترام فقط خلال مشاركتهم في عمل مشترك، وبمجرد انتهاء التصوير، تتوقف كل أشكال التواصل فيما بينهم.

MENAFN14092024000130011022ID1108674020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث