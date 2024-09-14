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نقابة الفنانين السورية.. تُكرّم شكران وصفاء وسوزان

9/14/2024 3:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
منحت نقابة الفنانين السورية الفنانات شكران مرتجى، وصفاء سلطان، وسوزان نجم الدين، عضوية الشرف، وذلك خلال أمسية موسيقية بقيادة المايسترو هادي بقدونس. ويأتي هذا القرار تقديرا لمسيرتهم الحافلة بالإنجازات، ودورهن الكبير في إثراء الساحة الفنية السورية والعربية.
وتلقت النجمات رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والجمهور بهذه المناسبة، وأكدوا أنهن يستحقن هذه المنحة، نظرا إلى المسيرة الفنية الحافلة التي قدمنها خلال مشوارهن على مدار 30 عاما تقريبا في الدراما السورية والعربية. وقالت الفنانة صفاء سلطان لـ «الأنباء»، هاتفيا: لا أستطيع وصف سعادتي بتكريمي من قبل البلد الذي حملني في رحمه مرتين، الأولى عندما حملت بي والدتي السورية الأصل برحمها وأنجبتني، والمرة الثانية عندما فتحت سورية ذراعيها واستقبلتني وقدمت لي الرعاية، لقد صنعت مني فنانة نجمة سورية أولا وعربية ثانيا.
وتابعت: سورية هي من صنعت صفاء سلطان والكثير من الفنانين العرب، ولم تبخل يوما على من طرق بواباتها السبع قدمتني بأبهى صورة، ومن خلال «الأنباء» أقول للأمة العربية «سورية جميلة بشعبها الراقي الذي تحمل الويلات خلال سني الحرب لكن الحركة الفنية لم تتوقف ومن يريد أن يتعلم دروسا في الوفاء والعطاء عليه أن يطرق دمشق ببواباتها السبع، سورية من كافة حدودها»، شكرا لسورية شكرا لشعبها الطيب الذي احتضننا، والشكر موصوف للنقابة التي اعتز أنني عضوا فيها، وشكرا لتكريمها، شكرا نقيب الفنانين محسن غازي الفنان والمطرب والمخرج المتميز، اليوم أنا عضوة في نقابة الفنانين السوريين وأفتخر.
وأضافت: «للأسف ما قدرت كون بهاد الاحتفال يلي بيعنيني جدا، نظرا لظروف خارجة عن إرادتي، وختاما بدي قول بحبك سورية أرض وسما وهوا وبحر».
من جانبها، نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، مقطع فيديو عبر «الستوري» بحسابها في «إنستغرام»، وثقت من خلاله هذا الحدث، وظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تغني مع شكران مرتجى أغنية «فوق النخل»، وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وجاء هذا التكريم تقديرا لمسيرة هؤلاء الفنانات الفنية الحافلة بالإنجازات، ودورهن الكبير في إثراء الساحة الفنية السورية.

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