نقابة الفنانين السورية.. تُكرّم شكران وصفاء وسوزان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
منحت نقابة الفنانين السورية الفنانات شكران مرتجى، وصفاء سلطان، وسوزان نجم الدين، عضوية الشرف، وذلك خلال أمسية موسيقية بقيادة المايسترو هادي بقدونس. ويأتي هذا القرار تقديرا لمسيرتهم الحافلة بالإنجازات، ودورهن الكبير في إثراء الساحة الفنية السورية والعربية.
وتلقت النجمات رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والجمهور بهذه المناسبة، وأكدوا أنهن يستحقن هذه المنحة، نظرا إلى المسيرة الفنية الحافلة التي قدمنها خلال مشوارهن على مدار 30 عاما تقريبا في الدراما السورية والعربية. وقالت الفنانة
صفاء سلطان لـ «الأنباء»، هاتفيا: لا أستطيع وصف سعادتي بتكريمي من قبل البلد الذي حملني في رحمه مرتين، الأولى عندما حملت بي والدتي السورية الأصل برحمها وأنجبتني، والمرة الثانية عندما فتحت سورية ذراعيها واستقبلتني وقدمت لي الرعاية، لقد صنعت مني فنانة نجمة سورية أولا وعربية ثانيا.
وتابعت: سورية هي من صنعت صفاء سلطان والكثير من الفنانين العرب، ولم تبخل يوما على من طرق بواباتها السبع قدمتني بأبهى صورة، ومن خلال «الأنباء» أقول للأمة العربية «سورية جميلة بشعبها الراقي الذي تحمل الويلات خلال سني الحرب لكن الحركة الفنية لم تتوقف ومن يريد أن يتعلم دروسا في الوفاء والعطاء عليه أن يطرق دمشق ببواباتها السبع، سورية من كافة حدودها»، شكرا لسورية شكرا لشعبها الطيب الذي احتضننا، والشكر موصوف للنقابة التي اعتز أنني عضوا فيها، وشكرا لتكريمها، شكرا نقيب الفنانين محسن غازي الفنان والمطرب والمخرج المتميز، اليوم أنا عضوة في نقابة الفنانين السوريين وأفتخر.
وأضافت: «للأسف ما قدرت كون بهاد الاحتفال يلي بيعنيني جدا، نظرا لظروف خارجة عن إرادتي، وختاما بدي قول بحبك سورية أرض وسما وهوا وبحر».
من جانبها، نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، مقطع فيديو عبر «الستوري» بحسابها في «إنستغرام»، وثقت من خلاله هذا الحدث، وظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تغني مع شكران مرتجى أغنية «فوق النخل»، وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وجاء هذا التكريم تقديرا لمسيرة هؤلاء الفنانات الفنية الحافلة بالإنجازات، ودورهن الكبير في إثراء الساحة الفنية السورية.
MENAFN14092024000130011022ID1108674019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.