يوري مرقدي: لست مطرباً

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
أكد الفنان
يوري مرقدي أنه لا يطرح نفسه مطربا، بل هو يكتب ويلحن ويؤدي، مشيرا إلى أن كلام أغنيته الأخيرة «شوغر دادي» بسيط، وهو حالة كاريكاتورية أراد من خلالها التعبير عن موضوع استفزه ويتعلق بخيارات جيل اليوم ومتطلباته المادية بعيدا من مشاعر الحب الصادقة.
وأوضح يوري أن انسحابه من الساحة الفنية قبل ثلاث سنوات كان قرارا إستراتيجيا بعدما شعر بأنه ما عاد سعيدا بالوضع الفني، وأنه من الضروري أن يقوم بمراجعة هادئة، وقال إنه خرج من باب ليدخل من باب آخر يشبهه أكثر، فكانت عودته إلى الفن.
MENAFN14092024000130011022ID1108674018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.