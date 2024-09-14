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يوري مرقدي: لست مطرباً

9/14/2024 3:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
أكد الفنان يوري مرقدي أنه لا يطرح نفسه مطربا، بل هو يكتب ويلحن ويؤدي، مشيرا إلى أن كلام أغنيته الأخيرة «شوغر دادي» بسيط، وهو حالة كاريكاتورية أراد من خلالها التعبير عن موضوع استفزه ويتعلق بخيارات جيل اليوم ومتطلباته المادية بعيدا من مشاعر الحب الصادقة.
وأوضح يوري أن انسحابه من الساحة الفنية قبل ثلاث سنوات كان قرارا إستراتيجيا بعدما شعر بأنه ما عاد سعيدا بالوضع الفني، وأنه من الضروري أن يقوم بمراجعة هادئة، وقال إنه خرج من باب ليدخل من باب آخر يشبهه أكثر، فكانت عودته إلى الفن.

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