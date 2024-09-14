منة عرفة بديلة منة فضالي في ((جوما))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
عادت الفنانتان ميرفت أمين وريم البارودي، إلى العمل على تحضيرات مسلسلهما «جوما» استعدادا لبدء التصوير في فترة قريبة، وذلك بعد أن استطاعت الشركة المنتجة حل الأزمة التي وضعتها فيها الفنانة
منة فضالي باعتذارها المفاجئ عن عدم المشاركة في المسلسل رغم إعلانها التعاقد معها ومشاركتها به، حيث أعلنت الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانة منة عرفة لتكون بديلة لفضالي، والعمل بطولة: ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، منة عرفة، محمد مهران، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.
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