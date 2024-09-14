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منة عرفة بديلة منة فضالي في ((جوما))

9/14/2024 3:35:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
عادت الفنانتان ميرفت أمين وريم البارودي، إلى العمل على تحضيرات مسلسلهما «جوما» استعدادا لبدء التصوير في فترة قريبة، وذلك بعد أن استطاعت الشركة المنتجة حل الأزمة التي وضعتها فيها الفنانة منة فضالي باعتذارها المفاجئ عن عدم المشاركة في المسلسل رغم إعلانها التعاقد معها ومشاركتها به، حيث أعلنت الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانة منة عرفة لتكون بديلة لفضالي، والعمل بطولة: ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، منة عرفة، محمد مهران، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

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