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دنيا سمير غانم.. ((عايشة الدور)) في رمضان

9/14/2024 3:35:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، تنافس الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان المقبل بمسلسل «عايشة الدور»، والذي تعاقدت على بطولته، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، والمقرر البدء في تحضيراته خلال الأسابيع المقبلة وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.
وعلى صعيد متصل تستعد دنيا، لمقابلة جمهورها، من خلال شاشات السينما، عبر فيلم «روكي الغلابة»، الذي تؤدي فيه دورا جديدا ومختلفا عليها، وهو من تأليف كريم يوسف، وإنتاج محمد أحمد السبكي، فيما يخرجه أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار يمزج ما بين الأكشن كونها تؤدي دور فتاة تمارس رياضة الملاكمة، وما بين كوميديا الموقف، بسبب ما يحصل معها من أحداث.

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