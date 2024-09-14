دنيا سمير غانم.. ((عايشة الدور)) في رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، تنافس الفنانة
دنيا سمير غانم في رمضان المقبل بمسلسل «عايشة الدور»، والذي تعاقدت على بطولته، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، والمقرر البدء في تحضيراته خلال الأسابيع المقبلة وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.
وعلى صعيد متصل تستعد دنيا، لمقابلة جمهورها، من خلال شاشات السينما، عبر فيلم
«روكي الغلابة»، الذي تؤدي فيه دورا جديدا ومختلفا عليها، وهو من تأليف كريم يوسف، وإنتاج محمد أحمد السبكي، فيما يخرجه أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار يمزج ما بين الأكشن كونها تؤدي دور فتاة تمارس رياضة
الملاكمة، وما بين كوميديا الموقف، بسبب ما يحصل معها من أحداث.
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