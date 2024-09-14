العطية يعود إلى شاشة تلفزيون الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
بعد 19 عاما، عاد مقدم البرامج الرياضية المميز عبدالعزيز العطية إلى شاشة القناة الثالثة بتلفزيون الكويت ليعيد تقديم برنامج «سوكر» المختص بالدوريات الأجنبية، والذي كانت بداية دخول العطية للتلفزيون، وبث هذا البرنامج على شاشة القناة 2004/ 2005 ونال شهرة كبيرة بين محبي الدوريات الأجنبية.
عودة العطية الى شاشة القناة الثالثة بتلفزيون الكويت مكسب كبير وإضافة كبيرة للشاشة للخبرة الطويلة الذي يمتلكها العطية في تقديم البرامج الرياضية بأسلوب خاص ومبسط لتوصيل المعلومة الى المتلقي.
فشكرا لوزير الإعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري على عودة العطية الى شاشة تلفزيون الكويت، والشكر موصول لوكيل التلفزيون تركي العارضي، وكل التوفيق للمذيع المميز عبدالعزيز العطية بعد عودته الى بيته القديم.
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