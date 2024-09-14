اجتماع ((اللجنة الدائمة)) اليوم لإطلاق ((اتحاد المسرحيين الخليجيين))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في ظل لائحة الاتحاد مملكة البحرين تحتفظ بمنصبي الرئيس والمدير المالي.. ومنصب نائب الرئيس بدلاً من حق أصيل للكويت يصبح بـ «الانتخاب»!
مفرح الشمري
يواصل مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 المقامة حاليا في الرياض أنشطته وعروضه المسرحية التي تقام في فندق الفيرمونت ومداريم كراون ومسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك حتى 17 الجاري بحضور نخبة مميزة من فناني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي من الوطن العربي.
وفي هذا الصدد، تعقد اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها ظهر اليوم في فندق الفيرمونت، وذلك للبحث والتصويت على النظام الأساسي واللوائح المنظمة لإطلاق اتحاد المسرحيين الخليجيين ليصبح المسمى الجديد للجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية، وذلك رغبة من المسرحيين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير العمل المشترك بين أبناء دول المجلس، حيث يقوم هذا الاتحاد بتخطيط وتنظيم ومتابعة وتنسيق مختلف الفعاليات المسرحية المشتركة بين الفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسها مهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية في دول مجلس التعاون وما يوازيه من أنشطة ومشروعات، على أن يكون رئيس الاتحاد والمدير المالي من الفرق المسرحية في مملكة البحرين لكونها مقرا للمكتب التنفيذي للاتحاد، كما هو معمول بلائحة اللجنة الدائمة السابقة، ويكون اختيار نائب الرئيس بشكل دوري «بالانتخاب» بين جميع الدول باستثناء مملكة البحرين التي تجمع منصبي الرئيس والمدير المالي، والتعديل الجديد يفقد الكويت منصب نائب الرئيس الذي هو حق أصيل حددته لائحة اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية تقديرا لعمق تجربة المسرح في الكويت ولكونها نظمت الدورة الأولى وكرست تجربة مهرجان المسرح الخليجي بصورة مؤثرة فيما لحقها من دورات.
جميل ان تكون هناك رغبة في تطوير العمل المشترك بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميل أن نقوم بتعديلات اللوائح وتغيير المسميات لمواكبة التطور في المسرح بالوطن العربي، لكن الأجمل ان يتم اختيار جميع المناصب في اتحاد المسرحيين الخليجيين المستحدث بشكل دوري وبـ «الانتخاب» بين دول المجلس ليحقق الاتحاد الجديد أهدافه.
MENAFN14092024000130011022ID1108674014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.