اجتماع ((اللجنة الدائمة)) اليوم لإطلاق ((اتحاد المسرحيين الخليجيين))

في ظل لائحة الاتحاد مملكة البحرين تحتفظ بمنصبي الرئيس والمدير المالي.. ومنصب نائب الرئيس بدلاً من حق أصيل للكويت يصبح بـ «الانتخاب»!

مفرح الشمرييواصل مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 المقامة حاليا في الرياض أنشطته وعروضه المسرحية التي تقام في فندق الفيرمونت ومداريم كراون ومسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك حتى 17 الجاري بحضور نخبة مميزة من فناني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي من الوطن العربي.وفي هذا الصدد، تعقد اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها ظهر اليوم في فندق الفيرمونت، وذلك للبحث والتصويت على النظام الأساسي واللوائح المنظمة لإطلاق اتحاد المسرحيين الخليجيين ليصبح المسمى الجديد للجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية، وذلك رغبة من المسرحيين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير العمل المشترك بين أبناء دول المجلس، حيث يقوم هذا الاتحاد بتخطيط وتنظيم ومتابعة وتنسيق مختلف الفعاليات المسرحية المشتركة بين الفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسها مهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية في دول مجلس التعاون وما يوازيه من أنشطة ومشروعات، على أن يكون رئيس الاتحاد والمدير المالي من الفرق المسرحية في مملكة البحرين لكونها مقرا للمكتب التنفيذي للاتحاد، كما هو معمول بلائحة اللجنة الدائمة السابقة، ويكون اختيار نائب الرئيس بشكل دوري «بالانتخاب» بين جميع الدول باستثناء مملكة البحرين التي تجمع منصبي الرئيس والمدير المالي، والتعديل الجديد يفقد الكويت منصب نائب الرئيس الذي هو حق أصيل حددته لائحة اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية تقديرا لعمق تجربة المسرح في الكويت ولكونها نظمت الدورة الأولى وكرست تجربة مهرجان المسرح الخليجي بصورة مؤثرة فيما لحقها من دورات.جميل ان تكون هناك رغبة في تطوير العمل المشترك بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميل أن نقوم بتعديلات اللوائح وتغيير المسميات لمواكبة التطور في المسرح بالوطن العربي، لكن الأجمل ان يتم اختيار جميع المناصب في اتحاد المسرحيين الخليجيين المستحدث بشكل دوري وبـ «الانتخاب» بين دول المجلس ليحقق الاتحاد الجديد أهدافه.