الله يرحمك..أستاذ موسى زينل

سطورنا اليوم كلماتها تثري حروفها شخصية مسرحية وثقافية ليست فقط في دولة قطر الشقيقة بل في الثقافة الخليجية، وهو المرحوم بإذن الله الأستاذ موسى زينل، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.«أبوخلود»، كما كان يحب أن يناديه الناس، في بداية الأسبوع الماضي رحل عنا الأستاذ موسى زينل وترك سيرته العطرة، ترك بصمته التي ما زالت تحكي بما قام به وقدمه للثقافة والمسرح القطري.«أبوخلود» كان على الدوام عوناً لكل عاشق للمسرح وللكلمة، كان أول لقاء به، رحمه الله، عندما انتهيت من رسالة الدكتوراه عام 2005 في مهرجان المسرح الكويتي، حيث كان من أول المهتمين بالمسرح الكويتي والخليجي أيضا، ومع هذا اللقاء كانت بداية ليست بصداقة بل علاقة أب بابنته، تلك العلاقة لم تقتصر علي أنا فقط، بل ما لامسته من شخصيته بأنه أب للكثير من أبناء المسرح والمثقفين الخليجيين والعرب أيضا، كان إنسانا في كل شيء، ويداً للعون لكل من طلب منه العون.«أبوخلود»، رحمه الله، كانت عنده قدرة من الله، عز وجل، على أن يصلح بين الناس، وعلى الدوام كان يحب السلام، كان هادئا في طبعه، عذب الحروف والكلمات، قياديا من الدرجة الأولى، لا يرد كل من طرق بابه للعون، قارئا وعاشقا للكلمة، مثقفا من الطراز الأول، لا يعرف المجاملة، صادقا في عباراته، عاشقا للكويت مثل عشقه لوطنه قطر.مسك الختام: رحم الله وجها باسما وروحا طاهرة وخلقا رفيعا ونفسا راضية، رحم الله روحا كالنسمة مرت ولا ضرت، لا يذكر اسمه إلا بالخير.اللهم ارحم موسى زينل واغفر له ولا تطفئ نور قبره واجعل مثواه الجنة.[email protected]

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