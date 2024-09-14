الله يرحمك..أستاذ موسى زينل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
سطورنا اليوم كلماتها تثري حروفها شخصية مسرحية وثقافية ليست فقط في دولة قطر الشقيقة بل في الثقافة الخليجية، وهو المرحوم بإذن الله الأستاذ موسى زينل، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
«أبوخلود»، كما كان يحب أن يناديه الناس، في بداية الأسبوع الماضي رحل عنا الأستاذ موسى زينل وترك سيرته العطرة، ترك بصمته التي ما زالت تحكي بما قام به وقدمه للثقافة والمسرح القطري.
«أبوخلود» كان على الدوام عوناً لكل عاشق للمسرح وللكلمة، كان أول لقاء به، رحمه الله، عندما انتهيت من رسالة الدكتوراه عام 2005 في مهرجان المسرح الكويتي، حيث كان من أول المهتمين بالمسرح الكويتي والخليجي أيضا، ومع هذا اللقاء كانت بداية ليست بصداقة بل علاقة أب بابنته، تلك العلاقة لم تقتصر علي أنا فقط، بل ما لامسته من شخصيته بأنه أب للكثير من أبناء المسرح والمثقفين الخليجيين والعرب أيضا، كان إنسانا في كل شيء، ويداً للعون لكل من طلب منه العون.
«أبوخلود»، رحمه الله، كانت عنده قدرة من الله، عز وجل، على أن يصلح بين الناس، وعلى الدوام كان يحب السلام، كان هادئا في طبعه، عذب الحروف والكلمات، قياديا من الدرجة الأولى، لا يرد كل من طرق بابه للعون، قارئا وعاشقا للكلمة، مثقفا من الطراز الأول، لا يعرف المجاملة، صادقا في عباراته، عاشقا للكويت مثل عشقه لوطنه قطر.
مسك الختام: رحم الله وجها باسما وروحا طاهرة وخلقا رفيعا ونفسا راضية، رحم الله روحا كالنسمة مرت ولا ضرت، لا يذكر اسمه إلا بالخير.
اللهم ارحم موسى زينل واغفر له ولا تطفئ نور قبره واجعل مثواه الجنة.
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