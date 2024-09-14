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الأحاديث الجانبية؟!

9/14/2024 3:35:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقوم أحدنا بالانفراد بشخص يثق به ويرتاح له، فيبث له همومه، ويلقي عليه أحزانه، ويستشيره بما يجول في خاطره، فيخرج من هذا اللقاء المنفرد بما يرجع له نشاطه، ويعيد له حيويته، ويشعره أن الدنيا بخير.
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واتصال بصديق عزيز نقضي معه ساعات طوالا نتجاذب فيها أطراف الحديث حول مشاغل الحياة بشكل عام، فالعمل والزوجة والبيت والمشروع التجاري الخاص يحتاج من أحدنا إلى إيجاد طرف ثالث يحسن الاستماع، ويتقن الإنصات، ويقدم المشورة في الوقت الذي يطلب منه تقديمها.

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الأحاديث المنفردة «الجانبية» والتي تكون بين اثنين لا ثالث لهما في الغالب لها طعم فريد، ولذة لا يشعر بها سوى من ذاق حلاوتها، وارتوى من معينها الصافي.

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ما يقال في المجالس المغلقة من أسرار مدفونة، وعبر الهاتف من أحاسيس مكبوتة، وما يباح به من مكنونات الصدر من هموم وأحزان، كلها أحاديث وكلمات سترى النور إن كانت هناك أحاديث جانبية.
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الأحاديث الجانبية ليست جانبية، فبها يروح عن النفس، ويسرى عن القلب، وتنشط بها الذاكرة، وتسترجع من خلالها الذكريات، وتسكب بها العبرات، فأصدق العبارات تقال، وأجمل الكلمات تسطر، وأحلى الأوقات تقضى حينما يكون هناك حديث جانبي مع شخص تكن له ويكن لك الكثير من الود والحب والمشاعر الصادقة.


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